Jaume Llopis: "No ha habido la voluntad real de negociar la continuidad de Messi"

“Messi lo dijo: ‘No sé si el club ha hecho todo lo que podía hacer’. Faltaban 25 días y creo que no se ha hecho todo lo que se podía hacer”. Así de claro ha hablado esta mañana, en el Què T’hi Jugues de SER Catalunya, Jaume Llopis, el miembro de la comisión Espai Barça que este domingo presentó su dimisión por estar en desacuerdo con la gestión que ha hecho la directiva del caso Messi. La conclusión de Llopis: “No ha habido la voluntad real de negociar la continuidad de Messi”

El ya ex miembro de la comisión Espai Barça ha argumentado esta sentencia tajante: “Con la salida de Messi se aligera la masa salarial a corto plazo, pero hay muchos jugadores, directivos y gente del staff que sobran. Es una cuestión de aligerar la masa salarial con alguien que podían hacerlo”. El foco, lo ha puesto en una persona: “Creo que ha habido una presión del CEO para que nos ahorrásemos este sueldo”. Y ha añadido: “Se podrían haber hecho muchas cosas drásticas que no se han hecho”. En su opinión, toda esta situación la ha propiciado la falta de experiencia en la directiva para “enderezar empresas que están en crisis”.

Llopis también ha recalcado que, incluso con la no continuidad de Messi, los problemas salariales del Barça no desaparecen. Hasta tal punto que ha puesto en duda que este domingo, en el estreno liguero del Barça, Koeman pueda contar con Memphis Depay. Para Llopis, la solución pasa por la rescisión de grandes contratos. Algo que, según él, el club no se ha atrevido a hacer. “Si rescindes un contrato, sabes que tendrás que pagarlo, pero ya lo hablaremos en tribunales de aquí 2 o 3 años. Con eso, ya das una imagen de que aquí no se va con medias tintas”.

Aunque todavía no ha recibido respuesta del presidente Laporta ante la carta de dimisión que presentó este domingo, Llopis ha confesado que quien sí hablado con él es el hermano de Laporta. “Me ha insultado con un audio por WhatsApp. Lo he querido recuperar, pero lo ha borrado”