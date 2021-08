Tensión en el sorteo de los chiringuitos de San Mateo

El primer sorteo para adjudicar las casetas que se colocarán en las fiestas de San Mateo desde que el ayuntamiento decidió modificar el modelo de festejos, ha sido más bien movido. El protagonismo ganado por los hosteleros en detrimento de las asociaciones sociales, ha llevado a que durante el desarrollo del acto, esta mañana en el Palacio de Congresos de la ciudad, miembros de alguno de los conocidos como chiringuitos históricos - que solían regentar los puestos de manera habitual cada año - hayan elevado la voz, protagonizando, incluso, una momentánea pitada, ante la mirada de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, que trató de continuar el evento con normalidad.

Entre los que protestaban había miembros de la asociación La Folixaria, una de los gestores habituales de las casetas en las fiestas mateínas; un colectivo al que pertenece Álvaro Villegas, quien aseguró que “asistimos para certificar que este modelo, el de San Mateo, tal cual lo conocemos ha desaparecido. Se lo han cargado. No han sido suficientes las más de 15.000 firmas recogidas, los llamados de decenas de asociaciones de la ciudad al diálogo, la masiva concentración en la plaza del ayuntamiento. Tenían claro su plan y lo han ejecutado. Solo los juzgados y el pueblo ovetense podrán dictar sentencia de un agravio histórico sin precedente”.

A esos agravios suman desde La Folixaria el hecho de que solo se hayan reservado cuatro casetas sociales en la plaza de la Catedral. Se da la circunstancia de que a una de esas asociaciones sociales, cuyos miembros se sumaron con carteles reivindicativos a la protesta de la Folixaria durante el sorteo, le ha tocado finalmente en el sorteo la adjudicación de uno de esos puestos en la plaza de la Catedral. Esto ha dado lugar para la crítica por parte de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, que muy enfadada por lo ocurrido aseguró que “me sorprende y a la vez me parece incoherente que esta gente, que tanto protesta, que estamos matando los chiringuitos tradicionales, tenga la poca vergüenza de presentarse para conseguir una caseta. Pues si no te gusta el modelo, no te presentes”.

La otra cara de la moneda ha sido la alegría de algunos de los hosteleros, cuyo número sí ha salido elegido en el bombo esta mañana; es el caso de Juan Cuesta, del Llar de la Catedral que “intentaremos hacerlo lo mejor posible, sabiendo que tendremos quince metros para elaborar”. Él, al igual que Bruno Ruíz, en representación de la pizzería La Competencia habían presentado solicitud para todas las zonas en las que se ha dividido la adjudicación. Tanto el Llar de la Catedral como La Competencia se instalarán en el paseo de El Bombé, “un buen sitio” aseguraba Bruno Ruíz que reconoce que “todo lo que nos venga bien ahora está claro que es bueno porque hemos pasado momentos difíciles”.

Los chiringuitos de San Mateo, para los que se han presentado 121 solicitudes se dividirán en cinco zonas: la Plaza de Porlier con 8 casetas; el Paseo de El Bombé, con 20, la zona de La Herradura que contará con 4 puestos, el parque de El Truébano (en El Cristo), otras 4 casetas y las cuatro para asociaciones en la plaza la Catedral. En aquellos casos en los que un adjudicatario ha resultado elegido en el sorteo en varias zonas distintas, como ha ocurrido hoy donde el número de un hostelero ha salido adjudicatario en tres zonas distintas, éste deberá elegir finalmente solo una de las casetas. El sobrante será distribuido entre los miembros de la lista de reservas por orden, tal y como recogen las bases.