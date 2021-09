Un minuto para recetas, entre dos y cinco minutos para atención de enfermedades

Más de un centenar de médicas y médicos de Atención Primaria han firmado la carta remitida al Colegio de Médicos de A Coruña sobre la sobrecarga de trabajo creciente que vienen sufriendo. Un número que irá en aumento, según señalan promotores de la iniciativa.

Consultas de 50 y hasta de 70 pacientes diarios, tiempos de un minuto para recetas o para la extracción de sangre y de dos a cinco minutos para atención de enfermedades es el panorama que describen profesionales de medicina y enfermería de distintos centros de salud del área sanitaria de A Coruña. Profesionales que consideran crónica la falta de facultativos en Galicia y que acusan a la Xunta de aplicar un modelo sanitario que favorece a la privada.

La Junta directiva del Colegio de Médicos se reunirá en los próximos días, según han señalado fuentes de la institución a nuestra redacción, para fijar una posición. Los firmantes de la carta opinan que el Colegio coruñés debe tomar nota de sus homólogos de Pontevedra e interponer una demanda judicial contra la administración autonómica ante la situación de la Atención primaria.

La presidenta de la Comisión de Sanidad en el Parlamento de Galicia, Encarna Amigo, en representación del Partido Popular, ha reconocido que no hay suficientes recursos y que el esfuerzo del personal ha sido muy importante. Responsabiliza de ello, no obstante, al Gobierno Central por no convocar más plazas MIR y de Pediatría. Cree que con la Dirección Xeral de Atención Primaria recientemente creada "se va a dar una vuelta a la situación".

La Administración autonómica, con competencias en materia sanitaria, confía en llegar al 60% de consultas presenciales a finales de año. La atención telefónica es una de las principales quejas de pacientes y médicos, que no dudan en calificarla de "inadmisible sucedáneo para prestar una atención de calidad".