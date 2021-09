Arriba Terrisserets, el primer Festival Cultural Infantil de l'Alcora

L’alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, i la regidora de Cultura, Ana Huguet, han presentat aquest matí el cartell de Terrisserets, el primer Festival Cultural Infantil de l’Alcora. Una iniciativa que naix del compromís adoptat per l’Ajuntament amb els més menuts de la localitat.

“En ple confinament, vam llaçar un missatge als xiquets i xiquetes de l’Alcora per a dir-los que, només es poguera, premiaríem el seu comportament exemplar amb un esdeveniment especial per a ells; doncs bé, ha arribat el moment de fer-lo realitat”, ha manifestat Huguet, destacant que “s’ho mereixen tot i més; tot i que van haver de romandre a casa, sense poder eixir al parc, sense jugar amb els seus amics, sense veure als seus avis…els més xicotets ens van donar tota una lliçó, adaptant-se de la millor manera possible a la situació. Van ser autèntics superherois i superheroïnes”.

L’acte de presentació ha tingut lloc a la plaça de l’Ajuntament, on es duran a terme la majoria dels actes.

Terrisserets se celebrarà del 10 al 25 de setembre amb una programació variada que inclou música, teatre, contacontes, titelles…

“Ho hem preparat amb molt d’afecte i molta il·lusió, esperem de tot cor que siga del seu grat i s’ho passen d’allò més bé. Hem preparat un festival per a gaudir en família”, ha explicat la responsable municipal de Cultura. Huguet ha indicat, així mateix, que “se seguiran totes les mesures de seguretat, en compliment de la normativa vigent pel covid-19”.

PROGRAMACIÓ

Terrisserets es posarà en marxa el divendres 10 de setembre amb “Fred en busca del seu conte”, espectacle de teatre infantil/familiar, a càrrec d’Splai Teatre.

El bon rotllo de Canta Canalla i la seua “Revolució per menuts” arribarà a la plaça de l’Ajuntament el dissabte 11 de setembre.

El festival continuarà el divendres 17 de setembre amb Món d’Animació i “Contes de maleta”. I l’endemà, els més xicotets podran gaudir a la plaça la Sang d’una “Xiqui-Jam” de la mà de la Meter Band. Aquesta serà l’única actuació que no es durà a terme a la plaça de l’Ajuntament.

I de la música al teatre de titelles amb “Mostres” de Xarop Teatre. Serà el divendres 24 de setembre.

El fermall d’or el posarà el dissabte 25 de setembre el grup Trobadorets amb el seu últim espectacle “Paco, com ens fas xalar”.