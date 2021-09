Vox: el socio (no) tan necesario

La creación del nuevo grupo mixto en el Ayuntamiento de la capital supone un terremoto que va más allá de la necesidad de esos cuatro votos para sacar adelante la nueva ordenanza de movilidad.

Desde su elección como alcalde en 2019, José Luis Martínez Almeida ha tenido que contar, primero para su investidura y después para la aprobación de presupuestos, de un socio tan necesario como molesto: Vox.

La ultraderecha ha forzado debates superados al cuestionar la violencia machista o las celebraciones del Orgullo en la ciudad. A Almeida, Vox le ha servido para sostener el gobierno pero también para sostener posiciones bastante tibias sobre la colocación de la bandera LGTBi en la fachada de Cibeles o la recolocación -por orden judicial, sí- de las calles fascistas del callejero de la ciudad.

El escenario cambia. Con los votos de los cuatro concejales de Recupera Madrid, Almeida no solo cuenta con otra muleta en la que apoyarse. Desde este martes, los votos de Vox valen un poquito menos y su influencia en las decisiones municipales pierden peso.

Está por ver si la ultraderecha retira esta vez su apoyo a Almeida en las cuentas del 22 y si el Ayuntamiento de Madrid no estará obligado a prorrogar los presupuestos actuales. Almeida tiene ahora un escenario más favorable. Su ordenanza de movilidad -si no hay sorpresas en una negociación que parece más que cerrada- saldrá adelante pero también puede modular el tono de su gobierno hacia posiciones más centradas. Ya no tiene excusas.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión extraordinaria y urgente en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, a 7 de septiembre de 2021, en Madrid (España). El Grupo Mixto, a integrar por los cuatro ediles escindidos de Más Madrid y reunidos en la estrategia Recupera Madrid, se constituye formalmente esta tarde con este Pleno extraordinario por el que se le dará entrada en las comisiones. Tras la decisión judicial adoptada ayer que levantó la suspensión cautelarísima del grupo, el mixto echa a andar este martes con la habilitación para que puedan participar en las comisiones del Ayuntamiento. / Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

Las relaciones entre Vox y el alcalde parecen haberse enfriado y ninguna de las dos partes lo oculta. Almeida hace equilibrios para desvincular los mensajes de la ultraderecha de los ataques homófobos y salvar la cara de una parte todavía necesaria pero lo cierto es que Vox encadena varias derrotas consecutivas. La primera, sin duda, la creación de ese nuevo grupo mixto que les debilita.

Está por ver ahora si los ediles escindidos se arriman un poco más a Almeida y cómo este giro afecta a la unidad de Más Madrid que, a su fragmentación, suma otro problema: la llegada de Mar Espinar, una portavoz con más colmillo y hambre de política que Pepu Hernández y que tiene como prioridad, recuperar la bandera de la oposición para el PSOE.