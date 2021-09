Coquelin: "Queremos llegar lejos en la Champions"

El centrocampista francés del Villarreal Francis Coquelin afirmó que el reto de su equipo es pelear en la Liga para poder estar la próxima temporada en la Liga de Campeones o como mínimo para participar en competiciones internacionales.

Así lo indicó ante el encuentro del debut en la actual edición de la Liga de Campeones ante el Atalanta, fijado para el martes y que será el próximo que dispute su equipo, ya que el Villarreal-Alavés de este fin de semana ha sido aplazado.

Para el centrocampista, es una pena no jugar ante el Alavés, aunque esta situación ofrece más tiempo para preparar el encuentro ante el Atalanta en una campaña en la que el equipo tiene retos muy ilusionantes, a los que contribuirá el regreso de los aficionados al los estadios. “Queremos disfrutar de ese camino con nuestra gente, la Champions es una competición muy especial y queremos hacer un buen papel ante un equipo que juega un buen fútbol y al que ya me he enfrentado", señaló Coquelin en alusión a la eliminatoria que disputó con el Valencia ante el equipo italiano en la campaña 19-20.

También insistió en que esta temporada el Villarreal tiene "una plantilla de mucho nivel" y que en esta temporada su reto personal es olvidar las muchas lesiones del pasado campeonato y poder ayudar al máximo al equipo.