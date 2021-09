La venta del cupón cayó un 30% en Galicia el año pasado

La ONCE ha presentado balance de este año de pandemia. A cierre de ejercicio de 2020, la venta del cupón bajó un 30%, una caída que la organización atribuye al cese de toda actividad por el confinamiento, por primera vez en sus 82 años de historia. El Grupo Social ONCE ha creado en Galicia 442 empleos para personas con discapacidad. Actualmente son 2.827 trabajadores, de los que 700 se dedican a la venta del cupón.

Los perros guía forman parte del área más querida de los usuarios de la ONCE. Sólo unos pocos acaban teniendo a su lado un animal adiestrado para acompañarle las 24 horas del día. En Galicia hay 39. Uno de ellos es Thabet, que desde el 6 de julio hace que José Manuel Paz pueda salir a la calle "sintiéndose seguro". Thabet "me ha cambiado la vida, ya no tengo miedo" ha manifestado esta mañana este vecino de A Coruña.

En un año tan complejo como el pasado, la Organización Nacional de Ciegos formalizó 191 contratos fijos en Galicia. 343 estudiantes ciegos superaron su curso en nuestra comunidad autónoma, según el balance presentado hoy. De los ingresos procedentes de loterías, más de la mitad se destinta a pago de premios y un 12% a inversión social.