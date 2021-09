Una concejala del PP en Huelva estalla contra Pedro Sánchez: "Te deberías haber muerto en la cuarentena"

Susana Pancho Parrales, concejala del PP en el Ayuntamiento de Moguer (Huelva), donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, ha colgado —y posteriormente borrado— de su cuenta en la red social TikTok una vídeo repleto de exabruptos y descalificaciones contra el Gobierno y, en particular, aunque no le menciona expresamente, contra Pedro Sánchez, del que llega a decir que debería haber muerto durante la pandemia.

El vídeo, al que ha tenido acceso la Cadena SER, empieza con Pancho lamentando el importe de la factura de la luz: "Endesa me ha cobrado en un mes 152 euros. Al Gobierno le voy a decir que iba a salvar obreros, ¿no? Mi marido es un obrero y yo la obrera porque ahora hay que hablar en masculino y femenino. ¿Sabes que le voy a decir yo al Gobierno? Que me cago en todos sus muertos. Porque 150 euros es una letra. A ver qué le damos de comer a los chiquillos. ¿Pan con agua?".

Pero el tono del mensaje va en aumento: "Sánchez te estás pasando tres calles. ¡Dimite ya! Que no te queremos. Estoy harta de todos ustedes, de todo este socialismo malo y de este comunismo malo. Solo habéis traído pobreza. Me tenéis endemoniada. ¡Mala ruina os venga! Los comunistas y los socialistas. Aquí en Andalucía os lo habéis gastado todo en putas, cocaína y mariscadas os lo habéis gastado todo. Me cago en vuestra puta madre y en vuestros muertos. No vamos a poder comernos ni un huevo frito con cebolla por culpa de ustedes porque hasta los huevos han subido. ¡Dimite ya, tío! ¡Vete al carajo!".

"Eres malo, malo, malo"

El vídeo, por momentos, se llena de groserías y palabrotas: "¡Vete a la puta mierda que eres un niñato caprichoso. Que tienes el mechón aquí, como Cruela de Vil, la de los dálmatas. Eres como ella: eres malo, malo, malo. Voy a pagar la luz porque no voy a comer a oscuras mientras tú estás fresquito en Lanzarote tocándote el pijote y en Doñana tocándote el coño a tu hermana".

En la parte final del directo titulado "dimisión ya gobierno socialcomunista ladrones", además, la concejala se muestra especialmente cruel: "Te deberías haber muerto en la cuarentena, tú y todos los tuyos".

Horas más tarde se ha disculpado

"Pido disculpas. Quiero pedir perdón a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidos por un video que hoy he subido a las redes sociales con motivo de la subida de la luz y que ya he retirado". Con estas palabras comienza el mensaje que la concejal del PP ha publicado en su perfil personal de Facebook y con el que ha querido pedir disculpas tras viralizarse su vídeo deseando la muerte de Pedro Sánchez.

"Somos una familia más de los miles de españoles que lo estamos pasando mal y el recibo de la luz cada vez que llega a nuestras casas supone un susto y un esfuerzo económico para todos. Ello no quita que me haya excedido en mi critica hacia otros adversarios políticos con palabras malsonantes que en ningún momento debemos de pronunciar ninguno. Pero, como humanos que somos, a veces nos equivocamos y este ha sido mi caso", ha dicho.