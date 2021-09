Zubimendi: "Me río cuando me llaman el cerebro de la Real"

Martin Zubimendi se sincera en SER Deportivos Gipuzkoa. El centrocampista donostiarra se ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para echar la vista atrás y repasar este primer inolvidable año como futbolista del primer equipo txuriurdin.

¿Cuánto tiempo hacia que no se quedaba en Zubieta en un parón liguero?

La primera vez desde que estoy en el primer equipo. Desde la primera vez que fui a la sub-21 me habían convocado siempre. La ventaja es que he podido desconectar un poco, y me ha venido bien.

Claro, porque también vaya veranito ha tenido...

Eso es. Primero fue el europeo sub-21, y luego con los Juegos Olímpicos he sumado una pretemporada diferente, pero que también me ha servido.

¿Dónde tiene la medalla de la plata de Tokio?

Pues en el salón, que tengo una estantería donde voy poniendo las cosas que voy ganando, ahora está un poco vacía y a ver si la voy llenando.

Bueno, de momento tiene una medalla olímpica y una Copa del Rey...

Sí, sí. Para ser el primer año no me puedo quejar. Pero a ver si llegan más cosas así.

Claro, es que hace poco más de un año no estaba ni en los planes del primer equipo...

Pues sí, entré en la dinámica del primer equipo y desde entonces ha ido todo muy rápido.

¿Le ha superado lo rápido que le ha pasado todo en un año?

Bueno, soy más de que los objetivos vayan planteándose cuando van apareciendo. De primeras no pensaba en ir a los juegos, o en jugar la final de Copa. Pero todo ha ido viniendo y estoy ,muy contento.

¿Y le sorprende todo lo que le está pasando?

Hombre, pues sí. Si me preguntas hace año y medio no me lo creería. En el primer equipo había mucha gente de por medio y no lo veía claro. Pero ha pasado así, y estoy muy contento.