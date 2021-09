La Liga insiste en que ningún inversor supera la propuesta de CVC e invita a Laporta a sumarse al acuerdo

Joan Laporta rechaza el acuerdo con CVC. Esta firma inversora promete una inyección de 2.668 millones a cambio del 11% del negocio de La Liga en los próximos 50 años. CVC ha valorado la competición española en 24.250 millones. Pero el Barça dice que el valor es mucho más alto y además rechaza una hipoteca a tan largo plazo.

"No encontrará mejor oferta"

Fuentes de La Liga replican a Laporta que no encontrará en el mercado una valoración superior. Que Florentino lo ha intentado y no lo ha conseguido. CVC le garantiza 270 millones para el Barça y 78 para el Espanyol. Este año cobrarían el 40% de esta suma y el resto, repartido hasta el 2024. "Es un buen acuerdo para el Barça: puede disponer de 270 millones a cambio de renunciar a un 2% de sus ingresos"

El cálculo de La Liga es el siguiente: la Liga ingresa 1.600 millones por vender los derechos. De estos, al Barça le tocan unos 160, es decir el 10%.

Si firma el acuerdo, de los 160 perdería un 11% en favor de CVC, es decir unos 16 millones anuales que quedarían compensados con creces porque, según La Liga y CVC, la inyección económica prevista fortalecerá una competición que ahora pierde gas y que permitiría pasar los 1600 actuales a 2.472 en los próximos quince años.

En La Liga dicen que el Barça está a tiempo de sumarse porque el acuerdo no se cerrará hasta avanzado octubre. No será fácil. Laporta ha denunciado que La Liga le presionó: "o firmas con CVC o no tendrás fair-play" dice que le dijeron cuando intentaba retener Messi.

Reunión en can Laporta

Sin embargo, la Liga abre la puerta al presidente del Barça y, de hecho, fuentes cercanas a la patronal recuerdan que después de media docena de reuniones, una incluso en casa de Laporta, el presidente azulgrana veía bien el acuerdo.