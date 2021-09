Imanol Alguacil: "Iremos a muerte a Cádiz, sin pensar en lo que viene"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta en la previa a la vuelta de la Liga en el Nuevo Mirandilla contra el Cádiz.

-Aplazamiento de los partidos de Sevilla y Villarreal

"No me parece justo, pero es lo que hay, y tampoco me quiero mojar más. Nos adaptamos. Siempre he sido de no buscar excusas. Nada, lo aceptamos, no hay nada que decir"

-Illarramendi.

Primera semana después de la lesión, y está bien, dando pasos buenos, primeras sensaciones, pero es pronto y no quiero que vuelva a recaer. no tengáis dudas de que va a volver y lo hará como es él, como alguien importante para el equipo. lo que debemos hacer entre todos es gestionar las cargas para que no vuelva a recaer y que tenga condiciones optimas para afrontar la competición. Yo soy optimista. Una semana más le hace falta, para asegurarnos de que no haya una recaída".

-Operación de Monreal.

"Monreal está bastante claro por el servicio médico. Pero lo que pasa es que se decidió por un tratamiento conservador porque el año pasado le fue bien. Pero este año no ha funcionado. Se ha decidido que se le opere tras ese intento. Y el plazo de recuperación no lo sabemos. Hay que esperar.".

-Diego Rico.

"Diego Rico no está aún con el grupo. Va bien porque entrena con buena tono en lo individual. A ver si la siguiente semana o la siguiente puede entrenar con el equipo y espero que pronto tengamos buenas noticias".

-Tipo de partido.

"Yo creo que es lo que sucede en todos los partidos. Puedes ir con la idea de querer presionar alto, pero el rival igual te sale siempre que vas a esa presión, y entonces debe replegarte en bloque bajo. Pero los rivales pensarán lo mismo de nosotros. Durante el partido hay fases para todo, es saber gestionar esos momentos, y dar las herramientas suficientes a los jugadores para que interpreten esos momentos, y dar con la tecla, sabiendo que el rival también puede variar".

-Cádiz más valiente.

"Creo que cada vez son más los equipos que son más atrevidos para salir a presionar alto, pero no todos estamos capacitados para ello. Y me da igual el sistema que utilicen para ello. Porque a priori puedes pensar que pueden salir con un punta y un interior a presionar, pero el Cádiz presiona con unta y extremo, pero habrá que ver la variedad de lo que elijan ellos".

-No piensa en el calendario cargado que viene.

"No me puedo plantear ahora en el inicio de esta semana pensando en lo que viene. Porque si reservas a un jugador pensando en el siguiente partido, igual se te lesiona después o te da un positivo. Yo me centro solo en preparar el partido del Cádiz y a muerte con lo que tenemos. Y la mejor manera de preparar el siguiente partido de Europa es ganando el partido en Cádiz".

-Más competencia.

"No hay ni extremos derechos ni izquierdos, hay jugadores, y muy buenos, y eso es un gran noticia, competencia y pelea, es lo que todo entrenador desea. la exigencia será máxima para todos. El que tenga la oportunidad, debe aprovecharla. Queríamos competencia en todas las posiciones, y lo tenemos".

-Portería.

"La portería jugará el que se lo merezca, y el que mejor entrene y el que mejor esté. Ahí no voy a tener dudas. Queríamos competencia en la portería y si Ryan ha venido es para jugar si está mejor que Remiro, eso no tengáis dudas".

-Qué Cádiz espera.

"Depende de qué jugadores estén en el terrenos de juego puede varias. Pero igual que nosotros. No es lo mismo que juegue Janu o Portu, o Silva o Navarro. Depende de los matices que ponga Álvaro Cervera. Lo que sí veo es que ellos mantienen un poco, a pesar de que han variado de sistema, su fortaleza en las transiciones defensa-ataque, ahí son mortales porque salen muy fuerte, y son un equipo muy rocoso. Eso no va a variar mucho, porque con Cervera lo tienen muy machacado, y por eso creo que nos van a complicar mucho la vida".