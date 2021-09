Raúl García: "A ver si puedo ya vacilar a alguien en el Wanda"

Raúl García se perfila de nuevo, ante la posible ausencia de Sancet, como titular en el Wanda. "Claro que es un partido especial para mí, tanto Pamplona como Madrid son lugares donde me han tratado muy bien, y son campos a los que tengo mucho cariño. Pero bueno a ver si puedo ya vacilarle a alguien después del partido", dice el delantero en la sala de prensa de Lezama.

Y es que el Athletic lleva diez años sin ganar en el campo del Atlético de Madrid. Uno de los campos 'malditos' para el conjunto rojiblanco. Raúl no sabe lo que es ganar allí, por eso adquiere más 'revancha' el partido para él.

El delantero desveló de cara a su posible renovación que es pronto para pensar ya en ampliar su contrato. "Primero porque tengo que demostrar en el campo que merezco seguir y segundo porque no me preocupa, estoy muy feliz así. Por eso vengo a trabajar todos los días como un chaval de 20 años, es pronto para pensar en ello pero me siento con fuerzas para seguir", apunta Raúl.

Sobre la respuesta del socio a los partidos de San Mamés, el delantero navarro tiene claro que es comprensible la actitud de los aficionados rojiblancos. Solo se han solicitado 13.000 entradas para ver al Rayo cuando podrían haber sido casi 16.000. "Es perfectamente entendible. Un martes a las diez de la noche no es la mejor hora. Nosotros vamos porque es nuestro trabajo y hacemos lo que nos mandan, pero no es lo mejor para el espectáculo esos horarios", solo le faltaba decir que el partido lo retransmite la televisión en abierto.

Y pidió paciencia para los jóvenes. "Tienen que jugar sin responsabilidad, haciéndolo lo mejor que saben y puedan, pero os pido a los medios y a los aficionados que la presión la dejen para los que somos veteranos, que para eso estamos. Hay que dejarles que se equivoquen pero saldrán porque tienen calidad suficiente para ello ", concluye el navarro.