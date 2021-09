Un año y medio después la Gran Vía se llena de música y color

Las luces ya están encendidas. Las butacas relucientes. La guitarra y los violines, afinados. ¿Y el escenario? Ya lleva varios días listo para lo que se aproxima. Han pasado 18 meses, exactamente 562 días, desde que todo se tiñó de negro, los focos se apagaron, los acordes se silenciaron. El musical más longevo de España, símbolo desde hace casi una década del éxito de estos espectáculos en Madrid, era uno de los primeros en bajar la persiana, el 10 de marzo de 2020, cuando la pandemia ya hacía estragos en el país. Junto a él, el resto de salas, pequeñas, grandes, céntricas o en la periferia. Todo se paralizó. Ahora será el primero en regresar. La Gran Vía volverá a resplandecer. Los grandes musicales abren sus puertas.

En los aledaños del Teatro Lope de Vega ya se respira la ilusión. El ajetreo de los artistas entrando y saliendo de nuevo. "Oye, nos vemos dentro, que no llego", grita una bailarina a su compañero, algo rezagado. Luego se pierde en la escalinata que preside una imponente esfinge de color negro y amarillo. "El sol vuelve a brillar", rezan las pantallas gigantes. Y es que El Rey León se estrena el próximo jueves, 23 de septiembre, justo a tiempo para celebrar sus 10 años en Madrid. Yolanda Pérez Abejón, directora general de Stage Entertrainment España, afirma que "la venta de entradas va afortunadamente muy bien" y que, actualmente, están recuperando a los espectadores de fuera de Madrid, los principales consumidores de este tipo de espectáculos.

A pesar de que las obras de teatro volvieron el pasado otoño a Madrid, los musicales no pudieron hacerlo en ese momento. Su principal público provenía del turismo, un 80% según los organizadores. Las restricciones sanitarias de movilidad y el cierre de algunas fronteras internacionales provocó un descenso en la llegada de viajeros. A esto se sumaba otro factor importante, el alto coste de producción, que se cifra en varios millones de euros: con aforos reducidos a la mitad no se cubrían gastos. Ahora la situación es muy diferente. Ya hay más de un 70% de personas vacunadas en España y también se han relajado algunas restricciones. En la Comunidad de Madrid a partir de este lunes la capacidad de ocupación de las salas será del 100%.

Novedades de la nueva temporada

Un aforo completo, como antes de la pandemia, que, según los productores y personal de estos espectáculos, no mermará la seguridad. Pitu Manubens es uno de los principales intérpretes de El Rey León. Se pone cada día en la piel de Scar, el villano hermano de Mufasa. Manubens reconoce que está deseando pisar las tablas y anima a los espectadores a volver a estos espacios de ocio. "Les diría que en realidad el teatro es mucho más seguro de lo que parece, porque tú te sientas en tu butaca, en completo silencio, con la mascarilla, sin tener contacto con nadie...Yo creo que tenemos que hacer nuestra vida, eso sí, siempre cumpliendo con las medidas de prevención necesarias para no tener ningún incidente". La mascarilla será obligatoria en todo momento y también se cuidará los accesos a las salas, para que se hagan de manera escalonada.

El sector tiene puestas todas sus esperanzas en esta nueva temporada. Marcos Cámara, CEO de SOM Produce, otra de las principales organizadoras de musicales, recuerda con angustia los daños de la pandemia. "Las pérdidas han sido totales. Pasamos de ingresar aproximadamente 115 millones de euros a cero de un día para otro", resalta. Cámara espera recuperar la rentabilidad del negocio con una nueva producción, que, además, es bien conocida a nivel mundial: Grease. Esta versión conmemora el 50 aniversario de la primera vez que se estrenó la obra en Estados Unidos. "No tiene nada que ver con lo que se ha visto hasta la fecha. Hemos tirado la casa por la ventana, con una producción de gran formato para presentar un Grease como nunca se ha visto antes", apunta Cámara. El estreno será el próximo 2 de octubre en el Nuevo Teatro Alcalá.

Además de la vuelta de El Rey León y el estreno de esta nueva versión del clásico de los 70, Gran Vía, la milla de oro de los musicales en España, contará con otras creaciones. También regresa Ghost, que ya estaba en cartel antes de que llegara la pandemia, y que incorpora algunas novedades. La primera el elenco. Al mítico papel de Patrick Swayze, a Sam, lo representarán en esta temporada David Bustamante y Ricky Merino. A Molly la interpretará Cristina Llorente. Estará disponible a partir del 29 de septiembre en el Teatro EDP. Otro espectáculo, esta vez inédito en Madrid, será el dedicado a Tina Turner, que se podrá disfrutar en el Coliseum desde el próximo 1 de octubre. The Full Monty, A Chorus Line o The Rhythm of the Night serán otros de los títulos que se podrán disfrutar en la capital a partir de este otoño. Con esta amplia oferta, Madrid se consolida como la cuarta ciudad del mundo en cuanto a producción de musicales.