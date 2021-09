Los cines renuncian al 100% del aforo para poder vender palomitas

Los cines de la Comunidad de Madrid pueden a partir de este lunes tener el 100% del aforo en sus salas, como antes de la pandemia. Sin embargo, esta medida tiene letra pequeña: si optan por la ocupación total, no podrán vender palomitas y refrescos a los espectadores. Las nuevas restricciones, que se publicaron el pasado viernes en el BOCM, permitían el consumo dentro las salas siempre y cuando se llenen hasta el 75% como máximo. Y los principales cines del centro de Madrid han optado por esta segunda opción. Prefieren renunciar al 100% del aforo en pro de las palomitas, porque según dicen los trabajadores, no saben si se venderán "tantas entradas" en estos momentos y en cambio los clientes "piden poder consumir" mientras disfrutan de su película.

Una empleada del Cine Capitol, que prefiere mantener su anonimato, sostiene que los espectadores "no entendían que se permitiera hasta ahora beber agua, una necesidad básica, y no refrescos, por ejemplo". Es por eso que esta sala, una de las más míticas de la Gran Vía, ha tomado esta decisión. Lo mismo ocurre con otro establecimiento del centro de la capital, los Cines Callao. También mantendrán sus salas con un aforo del 75%. Es ya más de lo que tenían hasta ahora, ya que solo podían llenar la mitad y sin consumo de alimentos. Trabajadores de este cine aseguran que "de momento van a renunciar al 100%", aunque no descartan que dentro de unas semanas, en función de cómo sea acogida la medida, cambien los aforos.

Los cines Paz o el Renoir son otros de los que han apostado por esta alternativa. Sus responsables, además, lo tienen claro: "La mayoría de las salas de Madrid vamos a hacer lo mismo". La consumición en el interior es, después de las entradas, la principal fuente de beneficios de estas empresas. Ya desde antes de la pandemia, los cines no facilitaban los ingresos que obtienen por la venta de alimentos, pero, por ejemplo en Madrid, un menú de palomitas y refresco ronda los 10 euros. De momento, los teatros no podrán retomar la venta de estos productos según la legislación vigente, por lo que algunos, como el Nuevo Teatro Alcalá, que estrena el musical Grease el 2 de octubre, sostienen que apostarán por el 100% de los aforos.

División en los espectadores

Aunque las salas de cine consultadas insisten en que toman esta decisión para complacer a sus clientes, no todos los espectadores están de acuerdo con el regreso de las palomitas. Radio Madrid ha salido a la calle a preguntar a los madrileños que esperaban este lunes para ver una película en algunas de estas salas y todos coincidían en lo mismo: lo ven muy precipitado. José Luis critica que "todavía es muy pronto" para permitir comer dentro de los cines. Lo mismo piensa Ángel Luis, que considera que debería tenerse todo el rato la mascarilla. Otros, como José, añaden que él, espectador habitual, "no solo no va a comer, sino que le molesta que otros lo hagan porque generan ruido" y ahora con la covid, a su juicio, deberían prohibirse para evitar contagios.