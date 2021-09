¡Hola de nuevo, marineros!

¿Qué tal la vuelta al cole y a la rutina? La mía, hay que admitirlo, se me está haciendo cuesta arriba. A pesar de ello he sacado fuerzas para traeros un nuevo post.

Si mi última publicación, Los lugares imprescindibles que ver en A Coruña, iba dirigida a los turistas que nos visitan (y que este año han sido muchos) este va dedicado a vosotros y vosotras, los vecinos de la ciudad y la comarca que siempre habéis estado por aquí leyendo Llegando a puerto y siguiéndome en redes sociales.

Aprovechando que (de momento) estamos teniendo un final de verano caluroso, os propongo 5 paseos por la naturaleza para este otoño.

Visita al castro de Elviña

La visita al castro de Elviña fue uno de los planes que hice esta primavera cuando aún había un montón de restricciones y buscaba planes al aire libre con mi familia. Fue una idea fantástica. Un lugar accesible para todas las edades (si tenéis niños muy pequeños tal vez se aburran un poco) con el que descubrir un tesoro poco conocido de nuestra ciudad.

Seguro que muchos recordaréis el castro cuando aún era de libre acceso y estaba prácticamente abandonado. Afortunadamente ya no es así y hay excavaciones en marcha para desvelar el que parece uno de los castros más grandes que se conocen, aunque solo está descubierto un 5%.

Las visitas al castro de Elviña están organizadas por el Ayuntamiento y son gratuitas, aunque es necesario reservar cita previa a través del Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, en donde se guardan los hallazgos de Elviña. El teléfono es 981 18 98 50.

Me parece un planazo para pasar un domingo diferente y hasta el 1 de octubre también tenéis visitas los sábados.

Ruta por la costa entre Valcovo y Barrañán

Si os gusta andar, esta es vuestra propuesta. Aprovechad ahora que aún tenemos días de sol para disfrutar de esta ruta entre la playa de Barrañán y Valcovo. Son unos tres kilómetros entre una y otra, así que podéis elegir entre hacer ida y vuelta del tirón o parar a descansar.

Yo os recomiendo el plan que hice con amigos en el mes de julio: dejáis el coche en el aparcamiento de Valcovo. Ojo, no os guieis por Google maps que os lleva al camping y ahí no podéis aparcar, sería la salida anterior de la carretera.

Desde ahí vais andando por los senderos de la costa, algunos de ellos preciosos y sin mucha gente, hasta llegar a Barrañán.

A lo largo de la ruta os encontraréis con El monumento al voyeur o El Mirón de Enrique Saavedra Chicheri.

Os advierto que el camino incluye unas pendientes importantes, a lo mejor no es apto para ir con abuelos mayores, pero todo es asfaltado y accesible.

Una vez en Barrañán os propongo comer en el restaurante O Quinito, un mesón muy conocido en la zona y genial de precio. Tiene una gran terraza cubierta y unos camaremos excelentes. De esos de antes que están pendientes de los tiempos y la clientela.

La parte mala, que todavía os quedan otros tres kilómetros y medio de vuelta. ¡Pero es fantástico para bajar la comida!

Paseo por Seixo Branco

Si en lugar de cara Arteixo tiramos hacia Mera, otro paseo fantástico y que puede ser más cortito es el del Seixo Branco. Son unos acantilados que adquieren su nombre por las rocas blancas que se pueden ver en determinados lugares a modo de veta.

Pero más espectaculares que las piedras son as "furnas", grandes agujeros (que hasta hace poco estaban sin cercar) que caen al mar y por el que asciende el agua en días de marejada. Resulta muy impresionante.

Además, en el mismo espacio hay una antigua batería militar abandonada tras la II Guerra Mundial.

Comida en Gabenlle (A Laracha)

Si tenéis peques en casa y lo que os apetece es pasar una tarde en un parque diferente o hacer un churrasco con amigos y familia, una opción es Gabenlle, en A Laracha.

Gabenlle es un área recreativa en medio de la naturaleza pero no os imaginéis que muy salvaje, es más bien como un gran parque con barbacoas y con algunos senderos para seguir el curso del río. Yo os lo recomendaría, por ejemplo, para organizar cumples al aire libre para los que, como yo, vivís en un piso y no tenéis casa en la aldea.

Día en los muíños de Verdes

He dejado para el final el que sin duda es mi lugar favorito de los 5 paseos por la naturaleza para este otoño y me sorprende que todavía no sea más famoso: el refugio de Verdes, también conocido como os Os muíños de Verdes.

Cuando lo recomiendo en mi entorno nunca lo conoce nadie y no lo puedo entender. Se trata, como su nombre indica, de unos antiguos molinos en el curso del río Anllóns, en el concello de Coristanco, a los que hay libre acceso.

El espacio, recientemente rehabilitado y con puentes de madera, está salpicado de parrillas y bancos de piedra en los que preparar un churrasco. Nosotros siempre apostamos por elaborarlo dentro de los molinos, dónde también hay chimeneas, pero os advierto de que no hay luz. Así que si compartís la idea, llevad iluminación.

El entorno es precioso. Podéis dar un paseo por la naturaleza, jugar en las pozas del río o simplemente disfrutar del entorno. Llevo años yendo y este año tampoco fallamos.

La parte mala es la falta de aparcamiento. Antes se dejaban los coches a los lados de la carretera. Ahora está prohibido y la realidad es que no hay ningún sitio para estacionar. La mayoría de personas lo dejan en el aparcamiento de los dos bares que hay en el acceso, a pesar de que insisten en que solo es para clientes. Vosotros veréis si arriesgáis.

¿Conocíais alguna de estas rutas? ¿Cuál de ellas? Si os gusta disfrutar de la naturaleza, compartid aquí otros lugares que valgan la pena.

Feliz otoño.