Rodríguez Braga niega el desvío de fondos de formación en UGT

UGT niega haber cometido ningún tipo de delito en la gestión de los fondos de formación. Esta mañana se ha iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el que la Fiscalía pide un total de 40 años de prisión para los seis acusados. En esta primera sesión, la magistrada rechazó todas las alegaciones de las defensas en las cuestiones previas. La vista oral se prolongará, en principio, hasta mediados de noviembre.

No ha existido indefensión ni irregularidades en la instrucción, que en todo momento se ajustó a lo que establece la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco hubo irregularidad alguna en las detenciones. Es el criterio de la magistrada, ante las alegaciones de las defensas. Ha quedado por resolver, para otro momento del proceso, lo relativo a la prescripción de los delitos que han alegado las defensas en esta sesión de cuestiones previas.

Los representantes legales del exsecretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y de los otros cinco acusados, han dejado ver las principales líneas de defensa: los delitos han prescrito en algunos casos y no se contemplaban como tales en el momento de producirse los hechos juzgados, por lo que sostienen que no se ha producido ningún tipo de delito. Ese criterio, al menos en las cuestiones previas, ha sido rechazado por la magistrada, Ha rechazado la existencia de indefensión porque, ha dicho, la tardanza en remitir algunos documentos en la Defensa ha sido meramente formal, no material, y lo atribuyó a la complejidad del proceso. El fiscal reconoció ese defecto, que atribuyó en un “error”. La juez rechazó que hubiera vulneración de derechos en la detención porque, ha explicado, “no está subordinada a una imputación”. Según la magistrada, las alegaciones constituyen “un razonamiento puramente dialéctico de Defensa”.

En los momentos previos al juicio, Justo Rodríguez Braga, lamentó lo largo de la espera por un juicio que se ha demorado cinco años desde la operación policial. Espera que todo se esclarezca lo más pronto posible.

Rodríguez Braga es para quien la Fiscalía pide una mayor condena, diez años de prisión. En total, la petición de condenas suma 40 años para los seis acusados. Según el Ministerio Público, los acusados participaron en una “acción concertada” para desviar de forma sistemática fondos públicos recibidos vía subvención para fines distintos a los de su concesión, de tal manera que han revertido en el sostenimiento de la propia organización.