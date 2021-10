El chocolate tradicional y la cascarilla vuelven a A Coruña

"Al chocolate llegué por casualidad". Guillermo Villafañez admite con naturalidad que, más que buscarlo, se topó con la fórmula tradicional de fabricación de este dulce. "Veía vídeos en internet y descubrí que la forma de hacer de antes no tenía nada que ver con la de ahora", cuenta. Así que 'Guille', como le conocen, se lanzó a crear su propio chocolate, primero con una pequeña máquina, después con una obrador. Tanto le gustó su chocolate -"muy diferente al del supermercado"- que decidió poner en marcha su negocio.

Essenzo Cacao se suma al movimiento Bean to Bar, una tendencia mundial que busca recuperar las formas tradicionales de preparación del chocolante, perdidas desde la Revolución Industrial con los procesos de fabricación a gran escala. Guillermo Villafañez intentó llevarlo hasta su máxima expresión y sólo los dos únicos ingredientes que no pueden faltar -cacao y azúcar- frente a la producción industrial que añade emulsionantes, leche en polvo y aceites vegetales, entre otros productos.

"Con dos ingredientes se pueden conseguir sabores totalmente diferentes", cuenta el responsable de Essenzo Cacao. La combinación de diferentes porcentajes de cacao y los distintos orígenes de este producto permiten la obtención de esos gustos tan variados.

En la actualidad, Guillermo Villafañez fabrica y vende en pequeños lotes, por internet y en tiendas, las cinco variedades con las que cuenta.

La cascarilla

La desaparición de la fabricación tradicional del chocolate tuvo otra consecuencia: la pérdida de la cascarilla, la cáscara del cacao que se extrae en el proceso y que durante mucho tiempo se usó como infusión, con gran aceptación popular entre los coruñeses, conocidos desde entonces como 'cascarilleiros'. La Proveedora Gallega, en la Estrecha de San Andrés, fue la última en echar el cierre, en el año 2008.

Aunque no forma parte de la oferta que exhibe en internet, Essenzo Cacao también tiene cascarilla. "No es lo que más me gusta, es muy amarga", confiesa.

Café Doña Bárbara

Guillermo Villafañez ha estado en el programa Hoy por Hoy A Coruña, en la sección La buena vida. La colaboradora del espacio María Piedrahita ha presentado además otro pequeño: Café Doña Bárbara. Está regentado por dos originarios de Venezuela que también quisieron emprender desde su pasión, el café. Su pequeño local en Alfonso Molina permite poco más que la venta para llevar. Pero si el cliente desea algo más, puede sentarse en una de sus mesitas, disfrutar del café, de bollería casera e incluso de literatura difícil de encontrar en otros lugares. Quizá ahí pueda descubrir por qué esta cafetería se llama Doña Bárbara.