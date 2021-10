"Ahora estoy en casa de mi madre. Si no la tuviera estaríamos en la calle"

"Ha sido muy duro". A pesar de todo el apoyo de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), Elena Oca ha sido desahuciada y ha tenido que dejar su casa, un chalé de más de 500 metros cuadrados en el que ha vivido durante veinte años con su familia.

El suyo, no es un caso más. Elena ha contado en El País, los motivos por los que ha terminado perdiendo su hogar. En pleno boom inmobiliario era promotora y levantó más de 250 edificaciones hasta que la burbuja pinchó. Entonces comenzaron los problemas, Caja Ávila -después integrada en Bankia- le recomendó hipotecar su causa para hacer frente a las deudas y no perder su empresa. Al final Elena -53 años y madre de tres hijos- lo perdió todo. "La crisis se agravó y yo no puedo asumir los pagos". El inmueble pertenece ahora a la Sareb. "Es un inmueble muy goloso y que yo sé que hay intereses dentro de la Sareb para que se lo quede alguien de allí".

Acudió a la PAH de Vallecas

Elena pidió ayuda a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En este tiempo ha recibido ese respaldo de la PAH. "El caso puede parecer distinto pero al final yo soy tan perjudicado como cualquier otro propietario de la PAH. Esta era mi casa como puede ser la de otra persona de la PAH que tenga un piso en Madrid".

También nos ha contado en La Ventana de Madrid que al llegar a Vallecas se sentía rara. "Como cambia la vida, dónde estoy ahora. Esta gente necesita ayuda. En los desahucios intento ir de mediadora con la comisión judicial".

En la actualidad, Elena vive con su madre. "Gracias a Dios puedo estar en casa de mi madre. Si no fuera así estaríamos en la calle". Da prácticamente por perdida su casa de toda la vida porque todas las ofertas realizadas sobre el inmueble, han sido rechazadas. "Las últimas han sido tan duras y tan dolorosas que no se pueden describir".