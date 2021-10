A Coruña acogerá una retrospectiva de Peter Lindbergh impulsada por Marta Ortega

El puerto de A Coruña acogerá desde el próximo 4 de diciembre una retrospectiva de la obra del legendario fotógrafo de moda Peter Lindbergh, fruto del empeño personal de Marta Ortega, amiga del artista y fiel admiradora de su obra, en la que se podrán ver cuatro décadas de imágenes en las que inmortalizó a algunas de las mujeres más famosas del mundo de la moda y el cine.

Con más de 150 imágenes tomadas entre 1980 y 2019, entre ellas a Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kate Moss, Nicole Kidman, Charlotte Rampling o Uma Thurman, esta muestra titulada "Peter Lindbergh: Untold Stories" y promovida por la hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, pretende traer a A Coruña manifestaciones culturales de primer orden y, al mismo tiempo, mostrar al mundo la gran riqueza cultural de Galicia.

"Peter y Galicia comparten muchas similitudes, la naturaleza salvaje, la belleza natural y esa calidez humana que nos hace sentirnos vivos", sostiene Marta Ortega en el avance de la retrospectiva, en el que reconoce que es "un privilegio poder reunirles".

"Y es algo que hago con el único propósito de que los coruñeses, los gallegos, los españoles y los viajeros de cualquier parte del mundo que visiten esta maravillosa tierra, puedan disfrutar gratuitamente de esta exquisita exposición que Peter preparó hasta el último detalle antes de su prematuro fallecimiento", añade.

Comisariada por el propio Peter Lindbergh (Leszno, Polonia, 1944) poco antes de morir en 2019 y con la colaboración de la Lindbergh Foundation, que dirige Benjamin Lindbergh, hijo del fotógrafo, esta retrospectiva se inaugurará el próximo 4 de diciembre y será la primera vez que se presente en España.

El hijo del fotógrafo ha recordado en el mismo avance de la muestra que, cuando su padre visitó A Coruña en 2018, la conexión entre la ciudad portuaria y su estética "le resonó inmediatamente".

Una nave industrial del puerto reconvertida acogerá la muestra hasta el 28 de febrero de 2022, en una intervención arquitectónica dirigida por Elsa Urquijo que también supondrá una novedad en la ciudad.

La exposición va acompañada de una edición especial del libro de Taschen "Untold Stories". Un nuevo libro, "Raw Beauty", recoge entrevistas e imágenes de algunos de los personajes más conocidos de Lindbergh, como Naomi Campbell, Kate Moss, Penélope Cruz y Rosalía, reunidos para celebrar su vida, así como ensayos de algunas de las célebres figuras creativas que han hecho de Galicia su hogar, como el fotógrafo Nick Knight y el arquitecto David Chipperfield.

La obra de Lindbergh se ha expuesto en muestras individuales y colectivas en todo el mundo, las últimas The Unknown, Ullens Center for Contemporary Art, Pekín (2011); Fotomuseum, Amberes (2011-12); Berlín, Maison de la Photographie, Lille, Francia (2013); The Unknown and Images of Women, HDLU Museum, Zagreb, Croacia (2014); y Peter Lindbergh/Garry Winogrand: Mujeres en la calle, NRW-Forum Düsseldorf (2017).