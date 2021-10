Huellas humanas y un cartel: la misteriosa desaparición de los perros de La Palma

Los perros atrapados en La Palma ya no están. Como si se hubieran esfumado, según cuenta la organización animalista Losleales, los podencos que quedaron cercados por la lava del volcán no han dejado rastro de su huida. Y eso ha hecho saltar las alarmas y ha desatado cientos de preguntas en redes sociales: ¿Dónde están los perros? ¿Están vivos? y, sobre todo, ¿Cómo han podido salir del cerco?

La plataforma Losleales, que se encarga de ayudar a animales abandonados a encontrar un nuevo hogar, ha difundido a través de sus redes varias publicaciones en las que explican lo ocurrido: "La empresa Aerocámaras, contratada por la Plataforma Leales.org para el rescate de los podencos, muestra aun vídeo donde no se ve a los animales que estaban atrapados en los estanques cercados por el volcán".

¿Quién se ha encargado de los animales?

La organización animalista instó al Cabildo de La Palma llevar a cabo el rescate de los animales desde el momento en que se conoció su situación, a principios de octubre. El operativo no llegó a darse ante las complicaciones provocadas por el avance de la lava, aunque desde el Cabildo acordaron enviar alimento y agua a los animales atrapados a través de dos compañías que se ofrecieron voluntarias. "El Cabildo agradece la colaboración de las empresas palmeras Volcanic Life y Ticom Soluciones SL, por su trabajo desinteresado para garantizar el bienestar de los animales", reza un comunicado de la administración publicado el pasado 12 de octubre.

Las compañías hicieron llegar, a través de un dron, aprovisionamientos de víveres desde el día 7 de octubre, cuando se tuvo conocimiento de la situación de los animales. Uno de los operativos de asistencia fue grabado por las cámaras del aparato y el vídeo se convirtió en viral. Sin embargo, tras varios días de ayuda a los animales, las empresas palmeras informaban de la desaparición de los animales desde el lunes 18 de octubre.

¿Dónde están los perros?

La huida de los podencos se complicaba dada su situación, al estar completamente rodeados por la lava. Debido a la ubicación de los animales, la plataforma Losleales lanzó una campaña de financiación para contratar a la compañía gallega Aerocámaras, especializada en drones de carga, con la que esperaban rescatar a los animales cercados.

Tras una serie de pruebas y negociaciones con el Cabildo de La Palma, la compañía gallega recabó las autorizaciones necesarias el pasado lunes, 18 de octubre, para llevar a cabo el rescate. Los primeros vuelos que los drones de la empresa llevan a cabo para configurar el operativo se producen este miércoles, 20 de octubre, sin que se encuentre rastro de los perros, pero sí de huellas humanas.

¿Han entrado a por los perros?

La plataforma Losleales aseguraba en la mañana de este mismo jueves que, tras revisar los vídeos captados por el dron, se distinguían rastros de huellas humanas en la ubicación de los canes, una zona cercada completamente por la lava.

Alguien ha entrado en la zona de exclusión y se ha llevado a los perros que estaban atrapados en el estanque. Esas personas anónimas han dejado el cartel para que sepamos que están bien.



Se acabó el sufrimiento para esos dos animalitos. #MásFuertesQueElVolcán #LaPalma pic.twitter.com/z2np2wsEKi — Tania Sánchez (@TaniaSS) October 21, 2021

Jaime Pereira, director de la empresa Aerocámara, aseguraba este jueves que las huellas, la pancarta y la desaparición de los perros datan de varios días. “Hemos revisado las imágenes y hemos confirmado con las autoridades la existencia de las huellas. Además, hay un vídeo de una pancarta que parece llevar días”, aseguraba.

La pancarta en cuestión es una lona blanca que ha circulado este jueves a través un vídeo en redes sociales, imágenes que llegaron a la plataforma Losleales en un extraño -y anónimo- correo electrónico. “Somos animalistas anónimos. Gracias por vuestra labor. De parte del A Team” reza el mensaje.

Las huellas, el vídeo; en definitiva, la desaparición de los perros, han llevado a pensar a las organizaciones que el rescate se produjo hace días, tal como contaba este jueves Jaime Pereira, director de Aerocámara. “Los perros deben llevar días fuera de la zona. De hecho, ayer no se les alimentó. Si hubiesen estado ayer, al llegar nuestro dron, hubiesen reconocido que llegaba el alimento y hubieran salido de su sitio, pero no fue así. Además, un perro no sale caminando solo por encima de la lava” afirmaba.

“Es extraño. Ayer no vimos ningún animal. Hemos revisado las imágenes con las autoridades y las huellas cercanas son completamente reales. Se rumorea que los perros están en La Laguna, pero queda esperar. No sabemos nada más” incidía Pereira.

El extraño A Team

"Fuerza, La Palma. Los perros están bien", reza la lona blanca colgada en la ubicación de los canes y firmada por el anónimo A Team. La identidad de los supuestos rescatadores se desconoce por el momento, así como la situación de los animales. Sin embargo, desde el medio Club de Caza aseguran que ya se encuentran con sus propietarios.

"No sabemos cómo han llegado hasta los perros. Las autoridades han repetido demasiadas veces que no había forma humana de llegar. Pero, supuestamente, unos cazadores han demostrado lo contrario. Han arriesgado su integridad para rescatar a sus perros", recoge el medio.

Las autoridades aún no han confirmado el regreso de los animales a sus respectivos hogares, tampoco han podido hacerlo las organizaciones y empresas que durante los últimos días han tratado de ayudar a los canes. Y mientras tanto, las redes sociales se hacen eco de la increíble historia que, hasta el momento, es todo un misterio.