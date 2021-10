José Andrés: "La lucha contra el hambre no se resuelve porque, muchas veces, no hay ganancia política"

Hablar de José Andrés es hacerlo de uno de los grandes chefs a nivel internacional. Sin embargo, el asturiano no es solo eso. Su solidaridad traspasa fronteras, algo que le ha convertido en el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Acabar con el hambre en el mundo es una de sus principales preocupaciones. De hecho, considera que "la democracia está marcada por los que votan a los líderes que van a gobernar. Por desgracia, los que no tienen voz y pasan hambre, no es la gente va a votar porque ni siquiera tienen tiempo. Muchas veces esos problemas no se resuelven porque no hay ganancia política. La lucha contra el hambre es crear riqueza, no dar limosna": Durante una entrevista en 'La Ventana de Asturias" ha insisitido en que "cuando empiezas a ver que el mundo es algo donde hay que construir mesas más largas y no muros más altos, a lo mejor conseguiremos que haya voluntad política. Si no todo se quedará en grandes discursos".

World Central Kitchen

Haití 2010 supuso un punto de inflexión en su trayectoria, un desastre natural que se cobró miles de vidas y en el que el cocinero estuvo ayudando a través de su ONG, World Central Kitchen. "Fue creado con la idea de cambiar el hecho de que en las grandes emergencias y, sobre todo, cuanto más grandes eran, peor era la respuesta". Para ello encuentra dos razones. "Primero por la magnitud y segundo porque muchas veces no hay realmente respuesta para traer alimentos y agua a esas poblaciones más vulnerables", y ha añadido un símil que resume esa situación. "Cuando tienes un huracán y hay que dar servicios a heridos llevas a enfermeras y me daba cuenta de que cuando hay necesidad de alimentar nunca llevábamos a cocineros que somos los que tenemos el poder de activar un ejército de millones de resturantes el mundo".

Si algo llena de alegría al mierense es la generosidad de la gente, algo que vio en casa desde pequeño porque sus padres eran "ATS y siempre vi ese colectivo que hacía algo más que su trabajo. Crecí con ese sentimiento, pero obviamente con 23 años en Washington empecé a trabajar muy activamente en comedores sociales. Ahí vi que un plato de comida puede empezar a cambiar el mundo. Eso intento seguir haciendo".

Enfrentamiento Donald Trump

Una de las carcterísticas que le ha definido a lo largo de su trayectoria es su sinceridad. De hecho, José Andrés se enfrentó a Donald Trump. "Cuando empezó a hablar mal de los mexicanos no me quedó más remedio que no morderme la lengua y le pedí que fuera más amable, incluso que un perdón no iba mal. Ante su negativa, tuve que hacer lo que hice. Solo quiero cocinar, pero cuando ves injusticia, desigualdad da igual el signo político; hay que decir bien alto que no se puede permitir. Cuando empezamos a callarnos estamos, sin querer, dando pie a que esas personas que quieren dividirnos lo consigan".

El Premio Princesa de la Concordia sigue mantiendo amistad con los Obama, aunque no considera que eso suponga una significación política. "Opinar sobre la vida no creo que sea posicionarte. Está bien que haya políticos hablando en nombre de todos los ciudadanos, pero son los ciudadanos los que tienen que hablar en su propio nombre. Si hubiera un país perfecto políticamente hablando que me digan dónde es porque voy", ha defendido.

Orla de galardonados

José Andrés forma parte de un elenco de premiados que en este 2021 incluyen, entre otros, a los padres y madres de las vacunas contra el coronavirus en la categoría de Investigación Científica y Técnica. "Estos científicos están intentando sabotear al virus con esta vacuna que funciona. Me honra poder estar con ellos y con muchos otros que no están aquí. Me llena de orgullo porque, gracias a ellos, esperemos que en el 2022 dejemos de mirar hacia atrás y lo hagamos hacia adelante", ha concluido.