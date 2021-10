Vila-real mantendrá la ampliación de terrazas en 2022 sin incrementar la tasa a los negocios de hostelería

El Ayuntamiento de Vila-real permitirá a los locales de hostelería y restauración de la ciudad mantener la ampliación de terrazas autorizada durante la pandemia sin incrementar la tasa por ocupación de vía pública.

El consistorio tiene previsto recuperar en 2022 el cobro de esta tasa, exonerado en 2020 y 2021 como incentivo para paliar la complicada situación de este sector económico a consecuencia de la pandemia, pero no incrementará el coste a los establecimientos que decidan mantener la ampliación de la superficie que ocupan sus terrazas.

El alcalde y concejal de Economía, José Benlloch, ha dado instrucciones a los departamentos correspondientes para tramitar la recuperación del cobro de la tasa el próximo año pero avanza que, “sensibles ante las dificultades que ha atravesado el sector, teniendo en cuenta que todavía se mantienen algunas restricciones en la actividad de hostelería y restauración, y tras comprobar los efectos positivos que ha tenido la decisión de autorizar la ampliación de las terrazas, hemos optado por permitir que puedan seguir ocupando más espacio sin incrementar la tasa que pagaban antes de la pandemia”.

El primer edil detalla que “después de tantos meses de restricciones, e incluso de cierre de los negocios de hostelería, queremos seguir ayudando en la medida de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento”. Al respecto, añade que “sin aumentar la tasa, permitiremos que puedan seguir ocupando el doble de espacio”. Además, en el caso de los establecimientos que, por sus características, no se acojan a la ampliación de terraza, “pagarán menos de lo que venían pagando antes de la pandemia”, con el fin de no generar un agravio comparativo con aquellos que opten por mantener una mayor ocupación de vía pública. Benlloch ha recordado que la exoneración de la tasa por ocupación de vía pública en 2020 y 2021 ha supuesto al Ayuntamiento dejar de ingresar 360.000 euros, “un dinero que se ha quedado en los bolsillos de los autónomos y pequeños negocios de la ciudad”. “En 2022, con el progresivo regreso a la normalidad tras la pandemia y debido a la difícil situación económica del Ayuntamiento de Vila-real, nos vemos obligados a recuperar la tasa pero queremos facilitar que las terrazas puedan seguir funcionando porque Vila-real es una ciudad viva y la hostelería contribuye de manera importante al dinamismo económico y a la recuperación”. C

abe recordar que la exoneración de la tasa por ocupación de vía pública ha sido una de las medidas de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia impulsadas desde el equipo de gobierno durante el último año y medio, pero no ha sido la única. Así, las ayudas Paréntesis del Plan Resistir suman cerca de 1,3 millones de euros inyectados de forma directa al tejido económico local, además de otros 50.000 euros de ayudas municipales al sector del ocio nocturno o los 350.000 euros de la bonificación del 95% del IBI a los locales donde se ubica un negocio.

Los 500.000 euros consignados en 2020 y 2021 para el Pacto local por el renacimiento o los 620.000 euros destinados a actividades de dinamización como la Feria de Navidad o Vila-real Renaix, ambos con compañías y grupos locales, se suman al esfuerzo económico del consistorio en la lucha anti covid hasta alcanzar cerca de 4 millones de euros.