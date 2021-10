Rácing de Santander - Dépor: un choque de altura

Un Deportivo – Racing de Santander es, de por sí, un choque histórico. Tanto El Sardinero como Riazor vivieron innumerables duelos entre los dos equipos en Primera. Los dos equipos intercambiaron, además, muchos jugadores de forma recurrente: Munitis, Amavisca, Víctor Sánchez del Amo, Rubén Castro, Momo, Paco Liaño o recientemente Koné y los actuales Borja Granero y Rafa de Vicente.

Además de la conexión 'Transcantábrica' de jugadores, los dos equipos tienen un pedigree enorme en la élite del fútbol. El Depor ocupa el puesto doce en la clasificación histórica de La Liga. Acumula 46 temporadas en Primera y 1568 partidos en la máxima categoría. Por su parte, los cántabros son el equipo quince en esa tabla histórica y suman 44 campañas en Primera y 1426 duelos entre los mejores del fútbol español. Dos equipos con caché, pero en horas bajas. Ambos, además, perdieron su sillón en el fútbol profesional hace dos temporadas. Los dos fracasaron en su intento de ascenso en la extraña 2020-2021.

Ahora Deportivo y Rácing de Santander se vuelven a ver plagados de similitudes. Los dos son los principales favoritos para luchar por el ascenso en el grupo 1 de Primera RFEF. Una sóla plaza está en juego por regularidad, para el que quede campeón. La otra será por play off. Gallegos y cántabros aspiran al premio máximo y llegan a la cita del domingo igualados también a puntos para seguir la estela del líder Unionistas.

Borja Jiménez no ve decisivo el duelo

Con el golaverage en juego, entre muchas otras cosas, con un estadio lleno de aficionados de los dos equipos, y con todo lo que hay en juego, el entrenador blanquiazul no ve el partido como algo decisivo para la liga. "independientemente de lo que ocurra, no va a decidir el futuro. Esto es una carrera muy, muy larga . Independientemente de lo que ocurra el domingo no vamos a estar ni mejor ni peor". Opinión que difiere de la de Miku, jugador blanquiazul, que este jueves aseguró que el duelo "será una buena piedra de toque para saber dónde estamos".