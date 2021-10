Aragonès: "No vamos bien en los Presupuestos. Si las inversiones no se ejecutan ¿para qué un acuerdo?"

El president de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha mostrado poco optimista respecto a las posibilidades de llegar a un pacto sobre los presupuestos con el Gobierno español. En una entrevista en el programa ‘Aquí amb Josep Cuní’ de SER Catalunya, ha señalado que “no vamos bien en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Sólo se ha materializado un 13 por ciento de las inversiones para Cataluña de los anteriores. Si las inversiones no se ejecutan, ¿para qué un acuerdo? El Estado debe poner sobre la mesa una garantía de la ejecución presupuestaria. Ahora mismo, estamos más cerca del No que del Sí”

También ha desvelado otra condición: “la Ley del Audiovisual. Ya se lo he dicho al presidente Sánchez, lo que no puede ser es que el catalán no sea tratado como una lengua del Estado. Hay que establecer cuotas para el catalán. Y es un requisito indispensable para establecer acuerdos en ámbitos como el de los Presupuestos.

Aragonès también ha hablado de las cuentas catalanas para 2022 y es optimista: “Vamos por el buen camino en la negociación de presupuestos de la Generalitat. Estamos trabajando con la CUP y para poder aplicar el acuerdo que tenemos con ellos necesitamos estos presupuestos. Yo quiero aplicar mi programa, que no es el del PSC, seguro. Con la CUP tenemos un acuerdo y algunos puntos en común”

El president de la Generalitat ha hablado del acuerdo PSOE-PP para la renovación de órganos y ha advertido que “por sus hechos los conoceréis. Veremos si se corregirá la deriva absolutamente centralizadora del Tribunal Constitucional de los últimos años. Pero soy poco optimista. Estos órganos no deberían representar los intereses de dos partidos. Deberían representar también las naciones que no forman parte de la matriz castellana. Cataluña está poco representada”

Aragonès afirma que “El PP ha utilizado el Tribunal de Cuentas para hacer su venganza particular. Ha sido capturado por el PP. Y debería reformar toda la estructura. Ha actuado como tribunal ideológico. ‘Sostenella y no enemendalla’. Tenemos planeada una venganza y la ejecutaremos hasta el final. No se puede acusar que tuviera debilidades legales el mecanismo de los avales. Hay una obsesión desde el principio para castigar económicamente y avisar a los que venimos detrás. Cambia, pero veremos”

Se ha mostrado poco explícito respecto de la mesa de diálogo con el Gobierno español: “Se está trabajando, pero hay que ser consciente que no se resolverá en dos meses. Necesitamos perseverancia, mucha más unidad en la parte catalana y el tiempo necesario para solidificar acuerdos”

Ante la protesta convocada para mañana por los sindicatos de los Mossos d’Esquadra, Aragonès asegura que comparten “las angustias que tienen los agentes. He pedido asistir el mes que viene a la reunión del Consejo de la Policía. Algunos intentan utilizarlos políticamente y tirarnos los Mossos a la cabeza. Necesitan recursos humamos y materiales y estamos comprometidos en ello.

Y respecto a las quejas de algunos alcaldes por la instalación de sistemas de energía renovable, el president de la Generalitat advierte que “nos cambiarán el paisaje. Lo que hace falta es decidir cómo. Intentamos hacerlo un poco bien, haciéndolo de forma consensuada. Si no, nos tirarán líneas de muy alta tensión”