El ocio nocturno pide la consolidación de los horarios "más europeos"

La hostelería ha recuperado este fin de semana el 100% de los aforos, las barras y ha ampliado sus horarios llegando practicamente a la normalidad prepandemia. Las discotecas pueden abrir hasta las cinco de la mañana todos los días de la semana, aunque la mascarilla sigue siendo obligatoria y para entrar se pedirá el carnet de vacunación.

Los empresarios del ocio nocturno están satisfechos con el acuerdo, ven "la luz al final del túnel", y la asociación Galicia de Noite pide a la Xunta que estos horarios se mantengan de forma permanente.

Y no se amplíen más una vez que la pandemia remita de forma definitiva. Su presidente, Luis Diz, considera que ya que hemos adelantado las cenas en los restaurantes, debe mantenerse este horario más parecido al europeo, como hacen nuestros vecinos portugueses. Considera que toda la hostelería gallega lo agradecería.

La pandemia ha dejado cerrados muchos locales y las ayudas de las administraciones no han compensado la actividad. Luis Diz insiste en que son insuficientes.

En cuanto a horarios de bares y restaurantes, y solo durante los fines de semana, amplían su hora de cierre en media hora, hasta la una y media de la madrugada, también los pubs podrán abrir media hora mas, hasta las cuatro y media. A partir de ahora el comité clínico dejará de reunirse, pero se mantendrá el subcomité que será el encargado de mantener la vigilancia.

La Xunta llama a la prudencia con la recuperación de los aforos al 100% para no dar 'pasos atrás'

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho un llamamiento a "seguir siendo prudentes" en Galicia con la recuperación de los aforos al 100% para no dar "pasos atrás".

"Por fin volvemos a lo que estábamos esperando desde hace tanto tiempo, que es poder utilizar las barras, 100% de aforos, muchas cosas que durante mucho tiempo no podían ser", ha valorado Rueda en declaraciones a la prensa en Castrelo de Miño (Ourense). "Siempre dijimos que, cuando las cosas mejorasen, y están mejorando muchísimo, volveríamos a la normalidad", agrega.

"No hay estado de alarma y ya podemos recuperar casi nuestra vida normal, pero no hay que olvidar una cosa, la pandemia no remató", reflexiona. Por ello, advierte de que se pueda "volver a disfrutar de la hostelería casi como antes", "no quiere decir" que en los interiores no haya que seguir usando mascarilla o dejar de guardar distancia de seguridad.