"Me siguen preguntando si el VIH se contagia por beber del mismo vaso"

Detectar el VIH a tiempo para evitar el SIDA rompiendo la cadena de contagios sigue siendo prioritario para los expertos cuarenta años después de que se diagnosticara por primera vez esta enfermedad. Pero algo está fallando. Según datos de la Coordinadora estatal de VIH y SIDA (CESIDA) en nuestro país siguen muriendo 500 personas por SIDA y se confirman 4.000 nuevos contagios al año, el 25% de ellos en la Comunidad de Madrid.

"Han pasado 40 años y parece que es algo del pasado, pero el VIH no se ha ido, sigue aquí". A Ramón Espacio, presidente de CESIDA le diagnosticaron HTLV3, el primer nombre que recibió el virus del sida, cuando tenía 26 años, desde entonces han pasado 35 años. Oliver Marcos tienen 28 años y su diagnostico llegó hace apenas tres, pero a pesar de los avances médicos, ha heredado "el mismo estigma de los años 90".

Con el diagnóstico perdió su trabajo en un departamento comercial, porque según sus jefes, a los clientes podría no gustarles si se enteraban. Pero en su entorno la información a estas alturas tampoco sobra. "Más de una vez me han preguntado si se iban a contagiar por beber del mismo vaso que yo".

El diagnóstico de la culpa

Oliver nunca se hizo una prueba de VIH antes de que se lo diagnosticaran en un ingreso hospitalario, "aunque como gay tenía la sombre de VIH sobre mi" pero una vez más la percepción del riesgo falló, porque pensaba "esto no va conmigo porque esto no me va a pasar a mi".

Tres años después "toda esa rabia que tuve por no saber cuidarme y entender el contexto en el que me movía" intenta ahora que sirva para que otras personas no pasen por lo mismo. "Yo tengo un diagnóstico de VIH pero mucha gente intenta imponerme un diagnóstico de culpa, "porque me lo merezco"

Ramón lleva 35 años conviviendo con la enfermedad y enfrentándose al estigma. Su diagnostico se lo confirmó un capitán medico del ejército cuando tenía 23 años. Lo peor recuerda, "decírselo a mi madre en aquellos años" porque el sida entonces era sinónimo de muerte. "El miedo siempre iba por dentro hasta que pregunté a un médico, ¿cuánto me queda?. Su respuesta fue "eso no lo sé yo ni nadie, y yo me agarré a eso".

Detección precoz, la asignatura pendiente

Oliver cree que sigue faltando mucha información entre los más jóvenes, y no tan jóvenes, aunque ahora por toda la información de la pandemia han descubierto que el contagio por VIH depende de la carga viral, que puede ser indetectable en el caso de muchas personas que están en tratamiento y por lo tanto, no transmite la infección.

Por eso insisten desde CESIDA en la importancia de la detección precoz para empezar cuanto antes el tratamiento y romper la cadena de contagios. La única forma de conseguirlo hasta que se consiga la vacuna contra el VIH cuyos ensayos se encuentran en fase tres. "Yo no sé si si llegaré a tiempo, pero Oliver , sonríe mientras le mira, verá una vacuna