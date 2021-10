Salud Mental España lucha contra el estigma de las enfermedades mentales en Matadero Madrid

La Confederación de Salud Mental España ha presentado a lo largo de la mañana de hoy un evento en la Nave de Terneras, dentro de Matadero Madrid orientado a aquellas personas que no han tenido contacto con psicólogos para reivindicar que todos pueden carecer de salud mental en algún momento de su vida a través de un lema que reza "Mañana puedes ser tú".

El acto tiene como foco principal la sensibilización de las personas sobre temas de salud mental. A menudo es factible llegar a pensar que los problemas como la ansiedad, la depresión o incluso el llegar a tener ideas suicidas no nos van a afectar nunca, sin embargo, Salud Mental España ofrece un dato crucial para entender que esto no es verdad: 1 de cada 4 personas ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Con la campaña "Mañana puedes ser tú" la organización quiere transmitir que todos tenemos salud mental y que no cuenta con una cara concreta, sino que puede presentarse de muchas formas. Por ende, es importante no estigamizar a las personas por el hecho de tener un trastorno mental, de la misma forma que no lo hacemos con la salud física.

"Lo que más nos preocupa es la permanencia en el tiempo de la estigmatización", confiesa Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental Españal a la Cadena SER. Estigmatizar dichas carencias supone que las personas que cuentan con afecciones mentales sean las primeras víctimas del estigma y, por tanto, que tengan miedo a acudir a un profesional que les ayude con su problema.

"Si algo nos ha enseñado la pandemia es que todos somos vulnerables y la verdadera importancia de la salud mental. Una sociedad sin salud mental, poco tiene", añade asilio García Copín, presidente de Salud Mental Ceuta. Para lograr los objetivos, Salud Mental España destaca la gran importancia de reivindicar modelos de atención necesarios y de calidad enfocado en los derechos humanos.

La salud mental tiene muchas caras: juegos interactivos para conocerlas

Salud Mental España ha presentado en su página web un juego online interactivo que te permite conocer diferentes formas en las que se presenta la salud mental, así como a no guiarse por unos estereotipos. El juego es puedessertu.org y, a parte de su forma online, los usuarios que han acudido a Matadero han podido jugar a través de pantallas táctiles que se han colocado por toda la nave.

Madrid, queda mucho por hacer

La falta de psicólogos en la sanidad pública y los elevados precios de los psicólogos privados fomentan la estigmatización de las enfermedades. Madrid cuenta con menos de cinco psicólogos por cada cien mil habitantes, una cifra que se sitúa por debajo de la media nacional -seis por cada cien mil- y muy por debajo de la europea, situándose esta en dieciocho por cada cien mil habitantes, según los datos del Colegio de Psicología de Madrid.