Falta relevo generacional en los oficios de siempre: ni albañiles ni fontaneros ni camioneros

Galicia necesitaría este año de 4.500 a 8.000 trabajadores en la construcción para garantizar el relevo generacional en este sector, unos 2.000 en la provincia de A Coruña. La falta de mano de obra es muy preocupante, según pone de manifiesto la Asociación Coruñesa de Empresarios de la Construcción. En diez o quince años se habrán jubilado el 30% de los obreros actuales y no hay relevo. Faltan albañiles, electricistas, fontaneros, camareros cualificados y transportistas, entre otros perfiles profesionales.

Los sindicato atribuyen el desinterés de los jóvenes y la falta de demanda de estos oficios directamente a la precaridad y a los bajos sueldos.

La media de edad de los trabajadores de la construcción ronda los 46 años y sólo el 9% tienen menos de 30. En cuanto al transporte, desde la crisis de 2008 han desaparecido 2.400 empresas en la provincia de A Coruña. Por cierre, jubilaciones y la propia pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, este sector necesita en Galicia unos 2.000 camioneros para operar con normalidad.

La otra cara de la moneda es el sector de la "última milla", el transporte de las compras on line, que se han disparado con la pandemia de la Covid19. Un transporte en furgonetas que, según denuncia Ascentra, no necesita autorización de la administración pública, no cuenta con tacógrafo para comprobar las horas al volante ni está bajo control de la asociación de transportistas.

El Instituto Nacional de Estadística indica en su último informe que hay más de 3.000 vacantes sin cubrir. Además de albañiles y camioneros, faltan fontaneros, yesistas, camareros con cualificación, mecánicos, trabajadores para actividades en el mar y en el ámbito de los cuidados.

Hay ofertas formativas cerradas por falta de alumnado

La Consellería de Educación admite que existen desajustes en el ámbito de la Formación Profesional. Reconoce la necesidad de mejorar la orientación profesional que debe hacerse a los alumnos en los cursos de final de etapa -4º de Secundaria y 2º de Bachillerato- para que, según el Secretario Xeral de Educación y FP, José Luís Mira, "tengan un conocimiento más amplio sobre las posibilidades de inserción laboral una vez finalicen los cursos formativos". "El catálogo de cualificaciones no se está adaptando con la prontitud debida pese al gran esfuerzo que está haciendo la administración". Hay ofertas formativas que la Consellería tiene que cerrar porque no hay alumnos que lo soliciten. El responsable de la FP admite que no saben cómo llegar a los que pueden estar interesados, que no es fácil.

La oferta de plazas nuevas en Formación Profesional ha sido este año de 31.364. Algunas, como las de Jardinería, Aceite de oliva y vinos, servicios de restauración o gestión de alojamientos turísticos no han tenido demanda pese a una segura colocación, remarca Mira. En cuanto a profesiones muy demandadas, la Xunta ha incrementado en 2021 la oferta en un 1000%en carpintería y módulos, en un 346% en transporte y logística y en un 243% en emergencias sanitarias.