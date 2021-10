Fallece Vicente Torres, presidente Federación Gallega de Patinaje

FINAL no Palau Blaugrana con derrota dun heroico #DeportivoLiceo (8-7).



Quixemos adicar unha vitoria a VICENTE TORRES, figura excepcional do hockey galego e nacional. Non foi posible, pero si honramos á súa memoria cun gran partido do deporte que amaba.



Descanse en paz.