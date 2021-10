Las pruebas médicas confirman las lesiones musculares de Gerard Moreno y Foyth

Las pruebas médicas a las que fueron sometidos Gerard Moreno y el argentino Juan Foyth, que no pudieron acabar el partido que enfrentó al Villarreal con el Athletic Club el pasado sábado, confirmaron las lesiones musculares que sufren ambos futbolistas en los isquiotibiales.



En el caso de Gerard Moreno preocupa que la lesión sea una recaída de la misma lesión de mediados de septiembre, que ya le tuvo fuera del equipo cuatro semanas y tras la que regresó en el partido del 17 de octubre ante Osasuna.



El delantero catalán fue titular en los últimos tres partidos, ya que jugó los 90 minutos ante Osasuna, Young Boys y solo veinte minutos ante el Athletic Club.



En un principio no se ha dado a conocer el tiempo de baja, pero al ser la misma lesión de hace un mes, el tiempo de recuperación será mayor al de las cuatro semanas de la lesión anterior.



El defensa argentino Juan Foyth también sufre daño muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, por lo que el tiempo de baja también se estima en un mínimo cuatro semanas.



Además, el centrocampista Manu Trigueros, que no pudo viajar a Bilbao por molestias igualmente en los isquiotibiales, el jugador se ejercitó este lunes con normalidad.