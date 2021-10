Colegios "a piques de estoupar" se concentran ante la Xunta en Monelos

Padres y madres de alumnos de centros en los que se han producido recortes en la plantilla del profesorado han llevado esta mañana sus protestas a la Delegación de la Xunta en Monelos.

Con sus globos de colores "a piques de estoupar" y sus pancartas reivindicativas han instado a la Consellería de Educación a que rectifique y cubra todas las plazas que son necesarias para que los niños y niñas reciban una educación completa.

En la concentración han participado familias de niños de distintos colegios de la ciudad y del área.

Las asociaciones de madres y padres denuncian que faltan fundamentalmente especialistas y tutores.En el Ría do Burgo precisan de un profesor de Audición e Lenguaxe a jornada completa; en el Ramón de la Sagra, tutor para un curso; en el Sanjurjo de Carricarte, un docente de Inglés; en el Sagrada Familia, uno de Música a jornada completa; en el Emilia Pardo Bazán, el AMPA señala que no hay especialista en Educación Física con horas disponibles para atender a todos los cursos; En los concellos del área, las denuncias se centran en el CEIP Valle Inclán de Oleiros, donde hay vacantes en Pedagoxía Terapéutica y de Audición e Linguaxe; en el Vila de Rutis, de Pedagoxía y en el Ría do Burgo de Audición e Linguaxe y Pedagoxía Terapéutica.