Noel se perderá prácticamente toda la semana de entrenamientos

Dani Barcia y Noel se incorporan a la concentración con la selección Española Sub 19. Los dos deportivistas repiten con el combinado nacional tras su experiencia en septiembre. Los dos canteranos representarán así al Dépor en los dos partidos planificados para esta semana. El martes, en Alcira, España Sub 19 se medirá a Israel ( 16:00h) y el jueves repetirá ante el mismo rival (11:00h) en Alcoy . Con respecto a la anterior citación, se cae Trilli, que no volvió a jugar con el Depor tras haberse lesionado con el equipo español.

Sin Noel hasta el viernes

Con la llamada de la Selección, Borja Jiménez no podrá contar con el delantero Noel hasta el entrenamiento del viernes en el estadio de Riazor. Puesto que el equipo herculino juega ya el sábado, el de Silleda sólo podrá participar en un encuentro de la semana previa al partido del Zamora. Noel, tras ser titular ante el Sanse, entró en los últimos minutos del partido ante el Rácing de Santander.

Objetivo: enfermería vacía

El Depor arranca mañana martes la semana de entrenamientos de cara al duelo ante el Zamora ( sábado, 17:00h). Los herculinos dispondrán de cuatro entrenamientos matinales para poder preparar la cita. Borja Jiménez ha planeado todas las sesiones en Abegondo, salvo la del viernes que será en el estadio. Uno de los objetivos de la semana será el de vaciar la enfermería. Ahora mismo, los esfuerzos se centran en avanzar en la recuperación de Pablo Trigueros y de Alberto Benito, que fueron baja por lesión en los últimos partidos. La atención en el regreso al trabajo de este martes estará en saber cómo se encuentran los dos jugadores.