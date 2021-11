Vox exige al gobierno regional concreción sobre su modelo de oficialidad "amable" para el asturiano

El portavoz de Vox en la Junta general del Principado, Ignacio Blanco, considera que el de la oficialidad de la llingua es un asunto político capital en estos momentos en Asturias. En esos términos se ha expresado durante una interpelación al respecto a la Consejera de Cultura, durante la sesión de control al Gobierno de esta mañana en el parlamento regional, y durante la cual le ha pedido a Berta Piñán que concrete "cuanto antes" las implicaciones de ese modelo “amable”, que es como el ejecutivo denomina a una oficialidad ajena a las imposiciones y respetuosa con los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, pero cuya viabilidad niega la ultraderecha...

La Consejera interpreta el recurrente discurso de Vox como un intento de sembrar el miedo entre los asturianos al describir un panorama en el que el ciudadano estará poco menos que obligado a hablar en asturiano. Afortunadamente, dice Piñán, no hay en Asturias ningún temor a culminar un proceso que lleva en marcha más de cuatro décadas...

El debate político no ha sido tan fluido como podrían dar a entender estos extractos que les hemos ofrecido, porque el portavoz de Vox ha vuelto a aducir que no entiende el asturiano y ha pedido que se le traduzcan algunas palabras de la Consejera. Intervino el presidente de la Junta, Marcelino Marcos, para concluir que las circunstancias no eran tales para que se impidiera la comprensión del discurso de Berta Piñán y ordenó que se continuara con el orden del día.