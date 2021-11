Un joven de Burriana, entre los participantes del nuevo reality de Netflix que dirige Mónica Naranjo

Diego, un joven de Burriana de 22 años, será una de las tentaciones del nuevo reality show "Amor con fianza" que presenta Mónica Naranjo y que Netflix ha estrenado este jueves.

Seis parejas participan en este concurso-realidad con el objetivo de poner a prueba su confianza y ganar dinero a su vez. Las parejas se dividirán en dos grupos y vivirán la experiencia por separado. Pero no estarán solos.

También habrán dos grupos de solteros dispuestos a poner a prueba a las parejas participantes. En algunos casos los solteros serán personas que ya han puesto en jaque a alguna de las parejas participantes y en otros simplemente recibirán a personas con las que pueden tener un alto indice de compatibilidad. Y ahí entra en juego el burrianero Diego, que, al parecer, pondrá a prueba la relación de Mar y Aleix, dos jóvenes de 21 años de Barcelona.

Diego se define como un seductor: "Es muy difícil que una chica se me resista". Además, asegura también en su presentación en el programa que ha sido participe de infidelidades: "He estado con algunas chicas con pareja y he tenido la suerte de que me han preferido a mí".

El jóven castellonense triunfa en redes sociales, sobre todo en TikTok donde reúne más de 18.000 seguidores. En uno de sus vídeos se le puede ver durante este verano en un conocido chiringuito de la Playa de Burriana.

Todo apunta a que Diego va a ser uno de los protagonistas de este nuevo reality. El de Burriana incluso forma parte de una de las portadas que aparecen en Netflix.