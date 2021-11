Miku: "Lo que le pasa al Extremadura es una tristeza y una vergüenza"

Se acerca la hora de conocer si habrá o no partido el domingo. El Deportivo espera la decisión de la plantilla del Extremadura para este viernes y confirmar si se disputará el duelo. Mientras tanto, los dos equipos entrenan con normalidad y dando por hecho que sí se jugará. En el vestuario del Deportivo, el delantero Miku espera que pueda haber partido porque eso significará una buena noticia para sus compañeros, que llevan toda la temporada sin cobrar. "Ojalá ellos puedan arreglar su situación. Y si jugamos es porque lograron solucionar. Ojalá que juguemos", asegura. Para el veterano delantero del Deportivo, lo que está pasando "Es muy duro. Yo por suerte no lo he vivido, pero si yo a los tres meses si no me satisfacen ya ni vengo. Cuando pagues la carne para que tus hijos coman, cuando venga el recibo de la luz... Es una tristeza y una vergüenza. El trabajador está fastidiado. La gente tiene que trabajar. Yo no concibo trabajar gratis. Es vergonzoso", afirma.

Censura Miku que se haya permitido al Extremadura alargar estos problemas y sus impagos hasta la actualidad, cuando el curso pasado ya venía estando afectado por esta situación. "A mí me parece vergonzoso. Hay que analizar porque les han dejado competir...", asegura.

"Podemos jugar mucho mejor"

El delantero venezolano celebró el buen momento del Deportivo, líder de la tabla desde hace dos jornadas. Uno liderato basado en la solidez defensiva con el que no se conforman en la caseta. Miku entiende que el Dépor todavía debe mejorar "mil cosas". Para el pichichi del equipo "aún tenemos mucho margen de mejora. Podemos ser más eficaces e cara a gol y tener más ocasiones; la gestión de los últimos minutos; los delanteros podemos mejorar de cara a gol... Estamos en un momento bueno, pero todos los aspectos son aun mejorables y podemos jugar mucho mejor de lo que lo hacemos.

Por último, Miku asegura que desde el primer puesto, el equipo está satisfecho viendo que el trabajo da sus frutos." Estamos arriba porque hemos hecho muy bien las cosas. Hay que disfrutar el momento." Insiste en que el primer puesto no es algo casual, ya que se trata de una mezcla de trabajo y buen ambiente alrededor del equipo: "el reflejo está en la implicación de todos. El deportivismo está mucho mejor anímicamente y para eso estamos. Para vivir el momento y disfrutar". A nivel personal, asegura que está dando su mejor versión para lograr el objetivo: "Yo veo lo que puedo hacer por mi parte. No quiero que nunca me digan que dejé de hacer esto o lo otro. Hago todo lo que está en mi mano y que otros sean los que decidan", concluye.