El conflicto laboral entre la Policía Local y el Concello de A Coruña aumenta en intensidad

El conflicto laboral entre la Policía Local y el Concello de A Coruña ha aumentado en intensidad estos días con los agentes, no sólo concentrados en la plaza de María Pita, si no llevando sus reclamaciones a diferentes actos institucionales y políticos. Las protestas silenciosas, con pancartas y consignas, han pasado a ser muy ruidosas con pitadas para boicotear cada acto público de un representante del gobierno local. La alcaldesa Inés Rey asegura que las demandas de efectos materiales han sido atendidas y reitera que las mejoras salariales tienen que ser tratadas en una mesa de negociación junto con el resto de funcionarios municipales. La alcaldesa avisa, no obstante, de que no va a pasar amenazas o coacciones.

Los policías insisten en reclamar que se cumpla el acuerdo de 2019 al que se llegó con la Marea, especialmente en los ámbitos de la peligrosidad y de la carrera profesional.

Denuncian que la mesa técnica de Policía Local lleva desde julio sin celebrarse. No cesarán en sus reivindicaciones y está dispuestos a intensificarlas. Manuel Freire, presidente de la asociación profesional de Policía.

La Asociación Profesional de Policía Local admite que se han comprado coches nuevos, pero no los suficientes, y sigue habiendo fallos en las ventanillas o en el aire acondicionado. Denuncian que no tienen chubasqueros y que los chalecos que estaban licitados aún no han llegado.