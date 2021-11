Listas de espera de dos semanas en atención primaria, según SOS Sanidade pública

Las listas de espera en la atención primaria siguen siendo noticia. Actualmente rondan de media una semana o dos, según manifiestan médicos de los centros de salud del área sanitaria de A Coruña. La Plataforma SOS Sanidade pública galega reitera que los recursos son insuficientes y que las plazas vacantes por jubilación no son cubiertas. Una situación que lleva a que muchos pacientes sean atendidos por facultativos diferentes de consulta a consulta.

Detrás de las listas de espera hay historias personales como la de una vecina de A Coruña que no ha podido concertar una consulta con la médico de su madre, de edad avanzada, porque "no hay citas disponibles".

La madre de Teresa Arias, de 84 años, acudió al centro de salud por un problema de vértigos el 29 de octubre, su médica le dio una medicación y la emplazó a una revisión en once días. Desde esa fecha, Teresa está intentando conseguir una nueva cita. Lo intentó por la aplicación móvil durante varios días pero no fue posible y acabó yendo al centro de salud. Allí le dijeron que no podían darle ninguna cita porque las disponibles en noviembre estaban cubiertas hasta el día ll y que después de esa fecha no había posibilidad de pedir ninguna otra cita.

Según la Consellería de Sanidade, el 97% de los profesionales "tienen una demora menor a 4 días para una consulta de demanda normal" y más de la mitad de los médicos, el 57%, no tiene lista de espera en sus agendas.

Miembros de la Comisión de Centro de Atención Primaria del Área Sanitaria de A Coruña-Cee se han concentrado esta mañana ante la Gerencia del CHUAC. La falta de cobertura de ausencias de los facultativos, la falta de previsión y la implantación de nuevos programas sin aumento de personal forman parte de las denuncias de este órgano sindical. La movilización de hoy se suma a otras llevadas a cabo en los centros de salud y PACs de la ciudad y comarca durante los dos últimos dos meses.