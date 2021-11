Iñaki Gabilondo: "Está en juego nuestro futuro, nuestra dignidad y nuestra libertad"

Es una de las personas más admiradas en la redacción de Radio Coruña Cadena SER, por su compromiso, por su trayectoria y por cómo es. Ha sido y es un referente, que hace unos meses dijo adiós a la antena, aunque su compromiso es tal que ese vínculo no se va a perder nunca. Es Iñaki Gabilondo, que esta tarde abre un ciclo de jornadas en la Fundación Paideia bajo el título 'La falsa verdad ¿antídotos?'.

¿Somos conscientes como ciudadanos de la falsa verdad que nos rodea?

Cada vez más. A gran velocidad estamos pasando a entender la realidad de la situación. En muy poquísimo tiempo va a llegar a los ciudadanos la evidencia de que estamos metidos en una atmósfera de comunicación muy peligrosa, muy venenosa, muy confusa, en la que está mezclado lo cierto con lo incierto, lo verdadero con lo falso... Está todo en un barullo que hace muy difícil distinguir, discernir y elegir.

¿Cuál es el antídoto como periodista o como ciudadano para combatir esa falsa verdad?

No hay un antídoto. Es lo que a esta sociedad le gusta mucho: cuando hay un problema complicado que pudiera haber una idea, un antídoto o una pastillita que se toma. Como esta falsa verdad es el resultado de muchas cosas, son también muchas las que se necesitan para encontrar ese antídoto. La falsa verdad, la mentira, corresponde al tiempo que vivimos. La mentira ha existido siempre, pero ahora está agravada por la globalización y por la velocidad a la que todo se comunica. Hay parte de esta falsa verdad que ha venido para quedarse. Forma parte del mundo en el que vivimos, en el que todo se globaliza y en el que todo se transmite a gran velocidad. Las redes sociales se están cargando de veneno, la radicalización política está jugando a favor de la diseminación de ideas equivocadas y hay además una industria de las fake news. Alguien ha descubierto las posibilidades que esto tiene y desde potencias hasta empresas están jugando sucio en este capítulo. Se trata de hacer una reflexión sobre el fenómeno y ver la cantidad de piezas que tienen que verse comprometidas en una modificación de la situación.

Hay mucha gente que usa sus redes para acceder a la información, sesgada y controlada por un algoritmo. Da la sensación de que se trata de posicionarse antes que testar qué es verdad. ¿Qué está en juego si no paramos esos automatismos?

Como no seamos capaces de comprender en qué complejo mundo vivimos y cómo tenemos que colocarnos ante esa complejidad vamos a terminar siendo manejados. Seremos un rebaño que de una manera completamente bovina va a recibir instrucciones, directrices, mandatos, imperativos, leyes y códigos que van a ser impuestos por los grandes poderes. Está en juego nuestro futuro, nuestra dignidad como personas y nuestra libertad. Ha cambiado todo tan rápido que poco en nuestra vida se parece a como era hace algunos años. Tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad.

El bulo sobre el gran apagón ha puesto de nuevo sobre la mesa el tema del miedo, que cala gota a gota, titular a titular. ¿Quién quiere que tengamos medio y qué parte de responsabilidad tienen los medios?

Siempre el que tenga más poder es el que está interesado en que la gente tenga miedo y se paralice. Ha ocurrido en todo, desde los dogmas religiosos hasta los sistemas de poder. Pero esta sociedad también tiene que aprender a vivir con esto. Una de mis frases entorno a la actual situación que vivimos es que ésta es la sociedad más escéptica y la más crédula que yo he conocido. Al mismos tiempo. Eso hace dificilísimo la comunicación porque no sabes si te van a creer a ciegas o no te van a creer. De pronto te encuentras con colectivos crédulos de la más absoluta patochada y gente totalmente escéptica ante evidencias absolutas. La historia de la humanidad es de un cambio incesante, pero nunca como ahora ha habido un cambio tan espectacular y a tal velocidad, y que afecta a todos y cada uno de los planos de nuestra vida. Nos mantiene en la peturbación esta agitación en la que nada parece estar quieto, no hay -parece- certezas de nada, ni valores que puedan tener pinta de resultar estables. Estamos en un momento de gran desconcierto. Hay que parar y reflexionar. Dormirse es un problema, pero precipitarse también. Antes de disparar hay que apuntar, porque estamos ante una sociedad que dispara antes de apuntar.

En el comienzo de esta temporada de radio dijiste adiós y aludiste al escepticismo. ¿Ha cambiado en este tiempo tu percepción en el sentido de ver más claro este totum revolutum en el que se ha sumido el periodismo?

Antes del escepticismo lo que recordaba es que tenía 79 años. Tener que explicar a los 79 años que te quitas de en medio es un poco grotesco. Lo absurdo es que estuviera, no que anunciara que me iba. Estoy aburrido de oirme y me imagino que la gente también. En el mundo de la política se estaban viviendo unos juegos de radicalidad tan extrema, tan carentes de juicio y tan obcecados con el pugilato y la pelea, que ya era cansadísimo. Me estaba produciendo una fatiga enorme. Estaba como empachado. Pues nos vamos y fuera, y tan amigos. Y a empezar el último tramo.

Siempre has estado preocupado por la gente joven. ¿Son más conscientes de esta locura de la que estamos hablando?

Sí, pero tienen que moverse. Estoy soprendido de que estén en una actitud de desaliento. Están enfadados, decepcionados, molestos y preocupados, pero no están pasando a la acción. Y no entiendo por qué no pasan a la acción. Tampco es que quiera llevarles a la revolución, pero me llama muchísimo la atención que en un país en el que hay un 40% de jóvenes parados no están haciendo otra cosa además de decir 'qué mal lo vemos'. Cuando las circunstancias no han estado bien, las sociedades se han movido para cambiarlas. La pregunta no es qué va a pasar. La pregunta es qué vamos a hacer. Y los jóvenes están todo el rato pensando qué va a pasar. No va a pasar nada que no hagáis. Lo que va a pasar es lo que hagáis, lo que el ser humano haga. Esta sociedad es muy expectativa: hace preocupadísimos vaticinos sobre qué va a ocurrir cuando la pregunta no es esa. Lo que va a pasar es lo que hagamos, o lo que no hagamos, o lo que permitamos que se haga.