Vox no quiere decir si sus diputados valencianos están vacunados porque "forma parte de su intimidad"

La síndica de Vox en Les Corts, Ana Vega, ha rechazado revelar si ella misma o los diputados de su grupo se han vacunado contra la Covid-19: "Yo sé lo que he hecho yo, pero lo que hayan hecho los diputados quedará en su intimidad".

Así se ha pronunciado Vega en declaraciones a los medios en Les Corts después de que el presidente de su formación, Santiago Abascal, rechazara ayer revelar en el Congreso si ha sido inoculado o no. Vega ha defendido la "libertad de vacunarse o no".

En este sentido, ha incidido en que es decisión de cada uno "hacerlo o no hacerlo" y ha considerado que debe quedar "en el secreto entre médico y paciente y el derecho al secreto de su diagnóstico".

"Abogamos por la libertad de vacunación y que cada uno decida si quiere vacunarse o no, no voy a preguntarle a los diputados o trabajadores de mi grupo si se han vacunado o no para estigmatizarlo y mucho menos decírselo a la opinión pública", ha agregado.