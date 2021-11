El Extremadura consuma su incomparecencia y hace más líder al Deportivo

El deportivismo se ha visto obligado a acuñar nuevos conceptos para las extrañas situaciones que le ha tocado vivir, involuntariamente, en los últimos tiempo. Ante el Fuenlabrada se pasó del "partido de la vergüenza" al del "paripé". Frente al Extremadura vivimos el "partido fantasma" o el "no partido". Tal y como era esperado, los de Almendralejo no se presentaron en Riazor, prolongando la buena racha de resultados de los blanquiazules sin necesidad de saltar al césped.

La jornada era extraña desde primera hora. Día de partido, o de no partido, en Riazor pero ausencia de bullicio en las calles aledañas al estadio. Sin gritos, sin cánticos... sin vida. El interior del estadio no era mucho mejor. Borja Jiménez deambulando por el césped, el colegiado aprovechando para hacer unas fotos y la prensa como fedataria de una dramática ausencia. Gradas sin aficionados. Sin partido, el gasto de la apertura de Riazor es un dispendio que no entra en la nueva política económica de la entidad. El tiempo corre, el árbitro cierra el acta y el Dépor se lleva el partido por 3-0. Los coruñeses, con 26 puntos, son el mejor equipo de los 40 que componen los dos grupos de la Primera RFEF. Tras doce partidos empieza a abrir huecos interesantes en la tabla: tres puntos a Racing y Rayo Majadahonda o cinco a SD Logroñés y Unionistas.

Mientras la afición saborea una extraña y cómoda victoria, el equipo se queda dentro, ejercitándose a puerta cerrada. En la sala de prensa Borja Jiménez muestra de nuevo su solidaridad y respeto con el drama que vive un plantel que duramente seis meses ha estado trabajando gratis, sin recibir nada a cambio. Un Extremadura que podría vivir su última semana en la competición si nada cambia el rumbo de los acontecimientos. Desde ya mismo, los coruñeses piensan ya en su próximo rival, una exigente visita al tercer clasificado Rayo Majadahonda. El resultado en Madrid dirá si este parón en plena racha de resultados ha sido una bocanada de aire fresco o un puñetazo en el estómago.

Y con esa duda el deportivismo disfruta de un domingo sin sobresaltos. Desde lo alto de la tabla y con los tres puntos más fáciles nunca sumados. Y también con el interrogante de comprobar cuál es la próxima broma que el destino tiene reservada para un Dépor que protagoniza fotografías en las que nunca ha deseado salir.