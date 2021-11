Incendian la casa del alcalde de Navas de San Juan

Un incendio en Navas de San Juan durante esta madrugada ha afectado a la vivienda del alcalde Joaquín Requena y al vehículo de un vecino que ardió por completo, según confirma la Policía Local. Al parecer, alguien arrimó un contenedor al vehículo y lo incendió ante la fachada de la casa del alcalde, que se encontraba en su interior.

No ha sufrido ningún daño personal el regidor, ni alguno de sus vecinos. Según testigos, el fuego comenzó sobre las cuatro de la madrugada. En estos momentos, Policía local y Guardia Civil investigan el suceso.

Mensajes de solidaridad

Los mensajes de solidaridad hacia al alcalde no han tardado en llegar por parte de de sus compañeros socialistas, así como desde el Partido Popular de la provincia y desde el propio Ayuntamiento de Navas. El exalcalde y representante de Izquierda Unida, Antonio Torralba, ha manifestado su apoyo a Joaquín, la familia y vecinos afectados. "Desde aquí condeno y recrimino contundentemente lo ocurrido", ha escrito en un comunicado en el que además ha señalado que "atribuir lo ocurrido a alguien, sin tener pruebas de ello, no es justo ni la conducta que debe regir".

Además, el PSOE de Jaén ha mostrado su “repulsa” y “más rotunda condena” por el ataque brutal que ha sufrido esta madrugada el alcalde de Navas de San Juan. En un comunicado, los socialistas señalan que confían en que los autores “sean identificados y caiga sobre ellos todo el peso de la Ley”. Los violentos habrían colocado e incendiado un contenedor junto a la puerta de su domicilio, alcanzando las llamas y los daños a un vehículo estacionado y a la fachada del edificio.

El secretario general, Francisco Reyes, ha calificado los hechos de “salvajada” y ha advertido que “se ha puesto en peligro la vida de mucha gente” y reitera que “estos radicales violentos no tienen cabida en una sociedad democrática”. Reyes ha trasladado señalado: “Trabajar por su pueblo no puede tener el precio de sufrir amenazas, insultos, agresiones o atentados de este calibre. Joaquín está padeciendo este acoso desde hace tiempo, no es la primera vez que sufre un ataque y esto, desde luego, ha llegado a un punto que es totalmente inadmisible”.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, ha condenado unos hechos que, ha escrito, "no se pueden tolerar". Ha querido además mostrar sua afecto con Joaquín Requena y todos los afectados.

Lo ocurrido ésta madrugada contra el Alcalde de Navas de San Juan NO se puede tolerar. Mi más enérgica condena a los que lo han llevado a cabo y mi más afectuoso apoyo a Joaquín y resto de afectados! pic.twitter.com/MITp4ESbzP — Erik Dominguez Guerola (@ErikDom83) November 14, 2021

Entre los mensajes también se encuentra el del secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Junta, Juan Espadas, quien ha condenado el ataque sufrido este mismo domingo por el alcalde socialista de Navas de San Juan.

Mi repulsa y firme condena por el ataque violento sufrido por el alcalde de Navas de San Juan en su propio domicilio. Todo mi apoyo para @JRRnavas y su familia.@psoedeandalucia — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) November 14, 2021

Asimismo el diputado y nuevo portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha mandado un mensaje de apoyo a Joaquín Requena a través de su perfil de Twitter, donde ha dicho que "no es la primera vez que intentan achantar al alcalde".

Hace unas horas el alcalde de Navas de S. Juan, mi compañero Joaquin Requena, sufría un terrible ataque en su domicilio.



Todo mi apoyo, mi ánimo y cariño querido Joaquin. Lo han intentado otras veces y no han conseguido achantarte, esta vez sabemos que tampoco lo harán. pic.twitter.com/RZ3H0vT9qy — Felipe J. Sicilia (@felipe_sicilia) November 14, 2021

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Ferriz, ha reaccionado igualmente a través de su cuenta de Twitter ante el incendio que ha sufrido su compañero de filas durante la madrugada.

Hoy, a las 4 de la mañana le pegaron fuego a la casa del alcalde de Navas de San Juan (Jaén), con él dentro durmiendo. Semana de amenazas de muerte al Alcalde de Jaén y ahora esto. No hay palabras para esta oleada de odio, q tenemos q frenar. Ánimo @JRRnavas, para ti y tu familia pic.twitter.com/S2Fmjz5UOi — Ángeles Férriz (@angelesferriz) November 14, 2021

De igual modo, alcaldes socialistas de diferentes municipios de la provincia se han querido arropar a su compañero. Es el caso del alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, quien ha escrito: "Conozco a Joaquín Requena, alcalde de Navas de San Juan, y no imagino lo que ha podido pasar por su cabeza cuando esta noche ha visto arder su casa, con su familia dentro, por el ataque de algún descerebrado. No hay nada que justifique esta barbaridad. No todo vale!".

El regidor de Arquillos, Miguel Ánguel Manrique, también ha condenado lo sucedido. "Toda mi solidaridad y apoyo con el Alcalde de Navas de San Juan Joaquín Requena. Espero que pronto se conozcan el nombre de los culpables. El peor virus que existe es el del odio y hay que erradicarlo sin contemplaciones", ha publicado en su cuenta personal de Facebook.

Por su parte, el alcalde de Siles, Francisco Javier Bermúdez, ha mostrado su "más enérgica repulsa al ataque que hoy ha sufrido el alcalde de Navas de San Juan , Joaquin Requena y que ha causado graves daños a su vivienda y a las de sus vecinos". Además, ha señalado en Facebook: "Es muy triste contemplar cómo existen algún o algunos desaprensivos que embargados por el odio son capaces de atacar así y de intentar provocar dolor en los demás. Un fuete abrazo a Joaquin Requena Requena".