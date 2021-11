El uso de los vehículos del SEPA sin cinturones de seguridad se debió a la respuesta urgente a una emergencia

La salida en una emergencia de tres vehículos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) que carecían de cinturones de seguridad, ha vuelto hoy a la Junta General en forma de pregunta de Podemos a la Consejera de Presidencia, Rita Camblor. La consejera ha justificado el uso de esos vehículos por la necesidad de prestar asistencia en cualquier situación, y explicó que ya han sido retirados del servicio y que está prevista la adquisición este año de otros tres vehículos que los sustituirán.

Eran tres los vehículos que carecían de cinturón porque ninguna empresa estaba en condiciones de homologarlos. Fueron utilizados en una emergencia careciendo de ese elemento de seguridad y ese hecho fue denunciado por el sindicato CSIF. Tanto el informe de la Inspección de Trabajo como el de la Fiscalía no vieron irregularidad, pero sí recomendaron que esos vehículos no sean utilizados, en aras de la seguridad de los trabajadores. No obstante, según el diputado de Podemos, Rafael Palacios, eso no supone que la Fiscalía avale el uso de esos vehículos sin cinturón...

La Consejera de Presidencia, Rita Camblor, explicó que se había contratado la dotación de cinturones para un total de 16 vehículos que no los tenían y que, en el caso de esos tres, ninguna empresa había podido homologarlos. Dijo que, a pesar de ello, fueron utilizados en una emergencia "porque es preciso prestar auxilio en cualquier situación"...

No obstante, aclaró que esos tres vehículos ya han sido retirados del servicio y que existe una partida presupuestaria para la adquisición, este mismo año, de dos autobombas urbanas y una autobomba móvil para sustituirlos.