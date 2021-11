Asturias no se plantea exigir, por el momento, el "pasaporte Covid"

El Gobierno del Principado no se plantea, de momento, la exigencia del pasaporte Covid para acceder a determinados establecimientos o recintos cerrados, como ya se está haciendo en otras CC.AA. Dice el Consejero de Salud, Pablo Fernández, que en Asturias se seguirá a rajatabla la máxima adoptada desde el inicio de la pandemia, que no es otra que la de seguir el camino que marcan los técnicos; y éstos, no consideran que en la situación epidemiológica actual de la región sea necesario…

Fernández ha destacado que Asturias sigue a la cola en el repunte de contagios que se está experimentando en otros territorios de España y Europa pero también dice ser consciente de que los casos se van a seguir incrementando en nuestra región en las próximas semanas…

El Consejero ha invitado a quienes voluntariamente aún no se han vacunado a que reflexionen sobre su decisión y les ha recordado que tienen una oportunidad magnífica para hacerlo en estos días.

El uso de la mascarilla en espacios cerrados, la buena ventilación de los mismos y el mantenimiento de la distancia de seguridad, ha insistido, sigue siendo fundamental para evitar nuevas olas del coronavirus.