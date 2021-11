El 'cutre-papel' que un banco de Palencia le dio a Esther para que se maneje con el cajero

Hay noticias, hechos, que prácticamente no necesitan de adornos. Basta con el testimonio del o de la protagonista de lo que se relata. Nos hacemos eco de lo que cuenta una palentina, Esther Miguel, en redes con respecto a su experiencia con un banco de Palencia. Lo que describe es el signo de los tiempos. En medio de ERES en la banca, uno de ellos el de Unicaja, las entidades se encaminan a la eliminación o al menos merma, de los servicios presenciales. Algo que ya se está produciendo. Esto es lo que cuenta Esther.

"Esta mañana he ido a #Unicaja (antigua Caja España) a sacar dinero y a hacer unos ingresos en efectivo. He ido antes de las 11,30 porque luego no te atienden en caja.

Después de sacar el dinero, al decirle a la cajera que quería hacer dos ingresos, me ha despachado con este papel cutre, pero cutre, cutre a más no poder, que tienen fotocopiado allí para dárselo a los usuarios. Yo no necesitaba el papel para hacerlo, pero a una señora mayor que estaba delante de mí, le ha despachado de la ventanilla con el mismo cutre-papel que a mí, a pesar de la insistencia de la señora en que ella no sabía... La pobre se ha ido sin hacer lo que tuviera que hacer en el banco! Y así seguimos y así nos va!"

El cutre-papel al que se refiere a Esther es el que se recoge en la fotografía que acompaña a este relato. Un burdo papel escrito con bolígrafo donde se indica cómo operar en el cajero para realizar determinadas operaciones. Los comentarios de ciudadanos al hecho que le aconteció a Esther y a otros muchos clientes de la banca no se ha hecho esperar. "Hacen todos lo mismo" o "¡Qué vergüenza!" son algunos de esos escuetos comentarios que reflejan el sentir generalizado de la ciudadanía con los bancos.