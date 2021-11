La Ministra de Industria se reunirá en un mes con los trabajadores de Alu Ibérica para hablar de inversores

La Ministra de Industria, que es también de Comercio y Turismo, Reyes Maroto, acaba de clausurar en Oviedo el Congreso Nacional de los Hoteleros Españoles, en el que ha anunciado una inyección de 22 millones de euros para la reactivación del sector turístico asturiano. Maroto, con muchísimos frentes abiertos en Asturias, no en vano carga, y nunca mejor dicho, con la cartera de Industria, ha hecho un hueco para verse con los trabajadores de Alu Ibérica, que siguen en una agonía laboral de la que tampoco les ha sacado esta mañana la ministra.

Concentración comité de Alu Ibérica frente al Palacio de Congresos de Oviedo donde intervenía la Ministra de Industria / Alejandra Martínez

La titular de Industria, y miembros de su gabinete se reunieron durante una media hora con el comité de empresa de la fábrica avilesina de Alu Ibérica, la antigua ALCOA. En ese encuentro, al que posteriormente se incorporó el presidente del Principado, Adrián Barbón, la ministra se comprometió a mantener una reunión el próximo mes en Madrid en la que los trabajadores esperan algún dato concreto sobre los supuestos inversores interesados en las plantas.

Después de tres años de proyectos fallidos, promesas incumplidas y tres meses sin cobrar, que podrían convertirse en 4 el próximo 10 de diciembre, y sin más ingresos porque en la situación de limbo en la que están no pueden cobrar la prestación por desempleo, el presidente del comité de empresa de la fábrica de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, es rotundo sobre las aspiraciones de los trabajadores: el mantenimiento del empleo de toda la plantilla actual, y que esos inversores de los que les habla el ministerio no sean fantasmas, como ya pasó. Solo se creerán que hay inversores y un proyecto sólido, ha dicho, cuando lo vean en los papeles y "no porque lo diga una ministra". "Y si no los hay - ha añadido Gómez de la Uz -, que nos lo digan".

La Ministra de Industria, Reyes Maroto, ha emplazado al comité de Alu Ibérica a esa reunión en un mes para hablar de inversores, algo que ahora no puede hacer, ha indicado, ya que la empresa está en manos de un administrador judicial que ha pedido confidencialidad. Además esos inversores, que ha asegurado que hay, esperan al concurso de acreedores, el marco legal en el que supuestamente pueden aparecer. Maroto ha insistido en que la culpa de lo que está pasando en Alu Ibérica es de ALCOA, y llama a la antigua dueña de la planta avilesina, a sentarse a negociar. A los trabajadores les ha dicho que "el gobierno ha estado, está y estará" con ellos.