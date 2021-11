La Consejería de Salud prevé que los contagios por Covid-19 se incrementen en Asturias en los próximos días

La Consejería de Salud ha confirmado 103 nuevos casos de coronavirus detectados el pasado Viernes, 73 el Sábado y 65 el Domingo. Durante el fin de semana no hubo ningún fallecido por esta causa en la región.

Actualmente hay 48 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de Covid-19 y otras 9 personas permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Así, la ocupación total por Covid-19 en los hospitales asturianos es del 1,65% y, en el caso de las UCI, se eleva al 3,22%.

MALAS PREVISIONES

Las cifras van a ir a más. El Gobierno del Principado no oculta que sus previsiones no son nada optimistas con respecto a la evolución de contagios en las próximas semanas, aunque siempre teniendo en cuenta que la vacuna sigue actuando como protección frente a las manifestaciones más graves de la enfermedad y como barrera de contención que evita ingresos masivos y riesgo de saturación de la red hospitalaria. Una protección que ya sabemos que no es infalible, como demuestra el incremento de las hospitalizaciones por Covid-19 en la región a la que esta mañana le ha puesto cifras la gerente del SESPA, Concepción Saavedra. Ha sido durante la comparecencia del equipo de la Consejería de Salud ante la correspondiente Comisión de la Junta General...

El Consejero, Pablo Fernández, ha expuesto su previsión de un aumento de casos y su estrategia para preservar el sistema sanitario de una sobrecarga que convierta en insostenible la situación. Y en ese objetivo podemos colaborar también los ciudadanos evitando ponernos en riesgo y respetando las medidas de protección. Por ahí se va a poner el acento, descartando, por ahora, la implantación del "pasaporte Covid" para acceder a determinados espacios públicos. Si es necesario se solicitará la autorización judicial para aplicar la medida, pero no es el momento. El Consejero considera más importantes otras acciones...

Por lo demás, Fernández ha tenido que defender los esfuerzos de su departamento para suplir las carencias de medios humanos en los Centros de Salud, y ha recordado la necesidad de dejar pasar un tiempo para que se vean los efectos de las medidas tomadas para ampliar el cupo de titulados en medicina de familia contrarrestando los recortes aplicados por el último gobierno nacional del Partido Popular, el de Mariano Rajoy.

A la portavoz del PP en materia de sanidad, Beatriz Polledo, no le hace gracia esa explicación, pero sus reproches al respecto le han valido una puya del Consejero sobre la mala memoria y los despistes de su actual jefe de filas, y su presencia en una misa en Granada en memoria de Francisco Franco...

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EN SAN CLAUDIO

En este contexto, el Consejero de Salud ha anunciado esta mañana la normalización de la atención médica en el consultorio de San Claudio, en Oviedo, una vez reincorporada a su puesto la facultativa acogida a una baja laboral desde el pasado Verano, y cuya ausencia mermaba el servicio de medicina de familia (situación denunciada por los vecinos, incluso con protestas en la calle en las últimas semanas). Pablo Fernández ha asegurado que pese a las dificultades se tomaron medidas de modo que más de la mitad de los días durante el tiempo de baja de esta profesional hubo dos médicos disponibles en San Claudio y nunca se suspendió la atención al paciente.