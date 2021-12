Ziganda: "Ningún jugador me ha dicho que quiera irse y yo tampoco quiero que se vaya nadie"

Semana de vacaciones para el Real Oviedo, que no volverá a los entrenamientos hasta el próximo domingo de cara a la última cita liguera del año frente a la Ponferradina, el viernes 31 de diciembre. Los azules, de haber ganado al Fuenlabrada estarían pasando las vacaciones en puestos de play off, pero finalmente han terminado la primera vuelta en novena posición y a dos puntos de la fase de ascenso.

José Ángel Ziganda se ha convertido en uno de los entrenadores en la historia que más partidos ha dirigido al conjunto azul. Además, desde la llegada de Antonio Rivas en el año 2003 nadie había logrado posteriormente permanecer tres temporadas consecutivas al frente del equipo. Y si nos remontamos al fútbol profesional, Radomir Antic fue el último técnico que se mantuvo durante tres años seguidos en el cargo entre 1992 y 1995.

Ziganda, que actualmente se encuentra pasando las navidades en su tierra junto a la familia, ha atendido en El Requexón a los micrófonos de SER Deportivos Asturias por primera vez desde que asumió las riendas del equipo para repasar su trayectoria en el club carbayón y analizar todos los asuntos que rodean a la actualidad del conjunto ovetense.

Escucha aquí la entrevista completa en Radio Asturias:



- Balance de la primera vuelta

"Veo una capacidad de mejora y progresión que nos hacen ser optimistas y tener una ilusión especial de cara a la segunda vuelta. No es un grupo a corto plazo, sino que está en una buena edad y se le puede dar continuidad. Yo estoy motivado y contento, todos soñamos con hacer algo bonito".

- Objetivo de la temporada

"El Oviedo es uno de los quince candidatos a entrar en play off. Quitando cuatro equipos como mucho, como pueden ser Almería, Eibar, Valladolid y algún otro que son favoritos, el resto nos llevamos muy poco. Nosotros no somos ni más ni menos que nadie".

- Las críticas

"Cuando ganas te elevan a las alturas y cuando no lo haces te bajan al infierno. Los que estamos dentro tenemos que mantener la cabeza fría y analizar todo en profundidad para sacar el rendimiento de la plantilla".

- ¿Qué le gustaría mejorar a Ziganda como entrenador?

"Que tengo que mejorar, eso es seguro. A vosotros os suelo escuchar o me comentáis en ocasiones: 'cambias tarde', 'no cambias jugadores' o 'repites'... no sé, puede ser. Es una idea que yo tengo y probablemente me equivocaré, pero no me equivoco conscientemente.

Es una parte del librillo o mi idea de fútbol, así que eso lo dirá el tiempo. Pero como creo en esas ideas que hago y me cuesta bajarme del burro, considero que es lo mejor para todos. Me veo con capacidad de mejorar y tengo el suficiente hambre para trabajar mucho y darle muchas vueltas a todo lo que hacemos".

- Idea o modelo de juego personal

"Me considero un entrenador que se intenta adaptar al club y a los jugadores que tiene. Hay algunos como Guardiola o Klopp, que son tan buenos y se han ganado ese prestigio, que pueden jugar a lo que ellos quieren. El resto de los mortales nos tenemos que adaptar a las plantillas que tenemos".

- ¿Sentiste que el partido contra la Ponferradina era una final para ti?

"Hay que saber que en cualquier momento puede saltar la chispa y producirse un incendio. Cada momento lo trato de llevar lo mejor posible. Aquel era un momento delicado porque veníamos de perder en casa contra el Burgos. No sé lo que podía haber pasado y tampoco le doy muchas vueltas. Yo me creo los mensajes que les mando a los jugadores, en el sentido de que esto es una oportunidad única que merece la pena disfrutarla, vivirla y pelearla, pero que las lamentaciones o justificaciones tienen que ser las justas.

Sabemos las críticas o estrés que puede tener esta profesión, pero el lado positivo es maravilloso. Hay momentos de tensión, uno tiene una familia detrás y no es plato de buen gusto creer que te lo puedes estar jugando a un cara o cruz y por eso me lo planteé como un reto de mantenerme firme e intentar transmitir una tranquilidad que nos sirviese para afrontar el partido de la mejor forma posible".

- Viene de afirmar la necesidad de un mediocentro en el mercado invernal. ¿Este podría ser Cristóforo?

"Cristóforo podría ser interesante, pero no solo para nosotros sino para varios equipos de la categoría, tiene una trayectoria importante y es un jugador que está fuera de toda duda".

- ¿Habrá salidas?

"En principio la plantilla se quedará como está. Ningún jugador me ha comentado que quiera irse y yo tampoco quiero que se vaya nadie. Pero si alguien no quiere estar, como ocurrió esta pretemporada con Riki que no se sentía con fuerzas por el rol que estaba ocupando, lo mejor sería tomar decisiones que ayuden a todos".

- Debate en la portería

"Hasta ahora no me he planteado ningún cambio porque a Joan lo estoy viendo bien. Todos los porteros cometen errores, pero luego hay un día a día, una regularidad... y yo estoy contento con él. Después de cometer errores tan puntuales como el día del Valladolid se puede producir un cambio dependiendo de cómo le veas en el día a día, o no se puede producir si ves que no le afecta y que sigue trabajando igual, con la misma ambición y seguridad que ha tenido anteriormente".

- La cantera como una base importante del proyecto

"Soy defensor de la cantera por dos razones: primero porque creo en ella y segundo porque en otros sitios me da la sensación, y más de donde vengo yo, que esos jugadores son muy valorados y reconocidos. A veces no es así porque son futbolistas de un perfil de hacer poco ruido y que no son raros en sus declaraciones o comportamientos.

Incluso ni por juego. Quitando a Borja, que es el más especial y cuando juega bien sí levanta al público de su asiento, pero los que están jugando son muy trabajadores, entienden el juego, pero también tienen cosas, deportiva y personalmente, muy interesantes para que sean valorados. Merecen ese reconocimiento acorde al que pueden tener otros jugadores".

- ¿Con qué plantilla se queda desde su llegada al Oviedo?

"Por resultados te diría que la mejor fue la primera, pero a largo plazo ya veremos. Aquella era de más edad, pero era muy buena, ¡eh!. Lo bueno de esta plantilla es que hay muchos jugadores que no tienen contrato de un año y que se le puede dar continuidad. A partir de ahí estaremos donde nos merezcamos o donde nos lo ganemos".

- Posible renovación

"No he hablado nada. Ni se me ocurre, ni pienso en ello. Si surgiese, al igual que el año pasado, lo pospondría hasta el final. No cambia mi manera de pensar. Esto cambia mucho de una semana a otra y lo mejor es hacerlo en frío y con todos los datos encima de la mesa".

- Trato con el director deportivo, Rubén Reyes

"La relación es buena, tanto personal como profesional. Trabajamos en la misma dirección y todos queremos lo mismo. Nos estamos conociendo cada vez más y dándole continuidad a esto que hemos empezado".