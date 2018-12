Carolina Marín: "En bádminton he conseguido todo, pero si se vuelve a conseguir, mejor, ¿no crees?"

Para cualquier deportista ganar un Europeo es convertirse en leyenda. Más aún ganar un Mundial. Un pasito más todavía ganar ambos. Y ya el no va más conseguir los dos en el mismo año. Es algo que está a la altura de Carolina Marín, con quien hemos hablado en El Larguero, y poquitos más.

La campeona es una de las invitadas de lujo de nuestro especial de Navidad y define así este histórico 2018: "Ha sido un año de menos a más en el que ha habido una Carolina que ha recuperado algo que ella misma creía que podía haber perdido y ha sido muy importante todo este proceso de recuperación para volver a sentirme competitiva y motivada (...) Sí que es verdad que en bádminton he conseguido todo, pero si se vuelve a conseguir mejor, ¿no crees?".

Además, lo hizo en su casa. Huelva fue testigo de su campeonato del mundo, "todo un sueño cumplido", sobre todo, apunta, por ver a toda su familia "unida, disfrutando en el pabellón".

No obstante, no ha sido fácil: "He tenido muchos miedos en este año y medio después de los Juegos Olímpicos. Dudas ha habido muchas en mi cabeza y al final hemos salido a base de creer en mí y creer en el equipo".

¿Qué le pides a 2019?

"Que no haya lesiones, o las menos posibles, que me traiga mucha felicidad, muchísimos más títulos y sobre todo ganas y motivación por querer seguir creciendo".

Por último, pero no menos importante, Marín ha afirmado: "Hay que apoyar a cada una de las mujeres de este país, que no salgamos con miedo, que somos fuertes y si estamos unidas muchísimo más y mandar todo mi apoyo y muchísima fuerza".