La explosión de Led Zeppelin cumple 50

Todo fue en tiempo récord.

la banda perfecta Puede que Led Zeppelin sea el arquetipo de la banda de rock perfecta. Un cantante salvaje, un guitarrista ingenioso, un bajo hipnótico y una batería potente. Juntos, los chicos de Led Zeppelin firmaron una discografía sin fallos y colocaron la mayoría de sus discos entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Led Zeppelin reformó el blues, levantó en rock y sentó las bases del hard rock y lo que vendría después. La importancia de la banda inglesa traspasa géneros y épocas y sienta las bases de lo que debe ser un grupo de rock. Led Zeppelin creó sus propias reglas, estableció sus propias normas y desafió el orden establecido. En poco más de una década la banda conquistó la cima de la música y cuando el destino marcó el final enterraron a su amigo y batería y dijeron el adiós más coherente y leal de la música. Alfonso Cardenal. Director de 'Sofá Sonoro' AUDIO | SOFÁ SONORO: Led Zeppelin y la historia de la banda perfecta (09/06/2018)

La banda se formó a finales de 1968, el primer disco contó con una producción de 200.000 dólares de la época, apenas ensayaron las nueve canciones, se metieron algo menos de un día y medio en los estudios Olympic de Londres y lo acabaron estrenando un fin de semana a la vuelta del nuevo año, el domingo 12 de enero de 1969. La foto de portada del álbum era toda una declaración de intenciones que reforzaba aún más el nombre y el espíritu de la banda: Led Zeppelin, con tipografía a fuego sobre una imagen histórica, la explosión del dirigible Hindenburg.

Jimmy Page, John Bonham, John Paul Jones y Robert Plant rechazaron en un principio que el disco fuera etiquetado como heavy metal. Aquel debut discográfico cimentó su carrera con un rock and roll muy personal, con tintes de blues, un poco de folk y varios riffs de guitarra antológicos. De hecho, buena parte de aquel álbum es acústico, con una canción completamente instrumental, Black Mountain Side. En el Reino Unido no se publicó ningún single de promoción, así que en Matinal SER hemos escuchado la primera de todas, Good times, bad times, y una de esas grandes rarezas de clara influencia de la costa oeste americana, I can't quit you baby.