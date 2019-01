Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x21 | One: Se acabaron los pilotos

PBL 1x21 | Se acabaron los pilotos. Aquí arranca el programa.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, un cartón roto en el papel de Miguel Campos y Jorge Yorya.

Hoy con la visita de Jorge Ponce.



******************************************



Twitter de Jorge Ponce.

https://twitter.com/jponcerivero



Wikipedia de Colin Quinn, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Quinn



Acerca de Kevin Hart siendo el protagonista de la película del Monopoly.

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a25975635/kevin-hart-protagonista-pelicula-monopoly/



Jorge Ponce en la Resistencia.

https://youtu.be/0JgZG548mwY



Tutorial: Como hacer patatas fritas. Esto lo dejo aquí porque me viene bien tenerlo a mano.

https://youtu.be/9nh1zUX54pw



"Crashing", la serie de Pete Holmes autobiográfica que gira en torno al mundo del stand up que recomendamos. Puedes encontrarla en HBO.

https://youtu.be/HAdNl5DErwU



Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "Bring the pain" de Chris Rock (a petición de Pablo Ibarburu). Aquí tenéis un fragmento subtitulado.

https://youtu.be/FGmKmN8e8JI



La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/



******************************************



Siguenos en redes:

Facebook: https://www.facebook.com/PhiBetaLambda.Comedy/

Twitter: ‪‬ https://twitter.com/PhiBetaLambdaOM

Instagram: https://www.instagram.com/phi.beta.lambda/



Descarga la app en tu móvil o tablet:

Enlace Itunes Store: https://goo.gl/dBLXOz

Enlace Google Play: https://goo.gl/8oVRwZ

Seguir leyendo